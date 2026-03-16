La UE dice que Ormuz está fuera del ámbito de la OTAN y aborda opciones con la ONU

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el estrecho de Ormuz está “fuera del ámbito de actuación de la OTAN”, pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.

“Nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente pero, en realidad, esto queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN (...) No hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz”, afirmó este lunes Kallas a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo de que la OTAN se enfrenta a “un futuro muy malo” si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz cerrado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses.

Kallas afirmó que la UE mantiene en el área la operación EUNavfor ‘Aspides’ y que “hay Estados miembros que también están dispuestos a contribuir, ya sea en la coalición de voluntarios o en la propia operación”, pero dejó claro que la zona “queda fuera de los territorios de la OTAN”.

Indicó que, en primer lugar, tendrán que “debatir qué están dispuestos a hacer los Estados miembros en el estrecho de Ormuz”, y que también están hablando de que podría haber un componente una vez que terminen los combates.

Uno de los asuntos que abordarán hoy los ministros, señaló Kallas, es la posibilidad de modificar el mandato de ‘Aspides’, actualmente una operación “no ejecutiva” diseñada para proteger a barcos mercantes en el mar Rojo y el Golfo.

“La cuestión es si los Estados miembros están dispuestos a recurrir efectivamente a esta misión; si queremos garantizar la seguridad en esta región, lo más sencillo sería utilizar la operación que ya tenemos en la zona y quizá modificarla ligeramente. También se habla de una coalición de voluntarios en este sentido” planteada por Francia, afirmó.

Entre tanto, la política estonia dijo que ha hablado con el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre si sería posible poner en marcha una iniciativa similar a la del mar Negro sobre cómo sacar el grano de Ucrania, ya que “el cierre de Ormuz supone un grave peligro para el suministro de petróleo y energía a Asia”.

“Pero también es un problema para los fertilizantes. Y si este año hay escasez de fertilizantes, el año que viene habrá también escasez de alimentos”, especialmente en África, comentó.

Kallas insistió en la importancia de que la atención prestada a Oriente Medio “no desvíe la atención de Ucrania, que la atención no se desvanezca allí”, y consideró que la flexibilización sugerida por Estados Unidos de las sanciones sobre el petróleo ruso “constituye un precedente peligroso, porque en este momento necesitamos que dispongan de menos dinero para financiar la guerra”.

“Es evidente que todos estos teatros de seguridad están muy vinculados entre sí en lo que se refiere a las capacidades que se necesitan en Ucrania o en Oriente Medio”, concluyó.