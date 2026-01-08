Estudiantes de primaria a doctorado podrán aplicar al Concurso de Becas 2026

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, confirmó este jueves 8 de enero que la convocatoria del Concurso General de Becas 2026 estará abierta a partir del 12 de enero, desde las 9:00 a.m., hasta el 23 de enero.

El programa está dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media, de centros educativos oficiales y particulares, que cuenten con un promedio final mínimo de 4.5.

En el nivel superior, podrán participar estudiantes de universidades oficiales como la Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), UDELAS y la UMIP, en programas de licenciaturas, maestrías y doctorados, con un índice académico mínimo de 2.0.

Godoy informó además que, para este año, las becas universitarias estarán enfocadas en carreras prioritarias, como parte de la estrategia institucional para fortalecer áreas clave del desarrollo nacional.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del sitio web www.ifarhu.gob.pa.