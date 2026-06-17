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Rescatan a ocho menores y aprehenden a una pareja por presunta explotación sexual infantil en Chiriquí

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la presunta red.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la presunta red. Policía Nacional
Por
Leiny Pérez
  • 17/06/2026 13:16
La Policía Nacional y el Ministerio Público capturaron a una pareja en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, durante la Operación Pintor 2.

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La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y con apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), ejecutó la operación Pintor 2 en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de explotación sexual.

Durante la operación fueron aprehendidos un hombre y una mujer, quienes mantienen una relación conyugal y son investigados por su presunta vinculación con estos hechos.

Las autoridades informaron que durante la diligencia de allanamiento y registro fueron rescatados ocho menores de edad, quienes figuran como hijos de los investigados.

Además, se incautaron equipos tecnológicos, entre ellos varios teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo.

La acción forma parte de la Operación Pintor, desarrollada por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial en coordinación con organismos nacionales e internacionales.

La primera fase de esta operación se realizó el pasado 2 de junio de 2026 en el sector de Puerto Armuelles, también en el distrito de Barú. En aquella ocasión fueron aprehendidos en flagrancia dos adultos presuntamente relacionados con la misma investigación y se logró rescatar a una víctima menor de edad.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones continúan para determinar el alcance de la presunta red y establecer posibles responsabilidades adicionales.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de combatir los delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, al tiempo que destacó la cooperación mantenida con entidades internacionales, entre ellas la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Los aprehendidos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

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