Rescatan a ocho menores y aprehenden a una pareja por presunta explotación sexual infantil en Chiriquí

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y con apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), ejecutó la operación Pintor 2 en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de explotación sexual.

Durante la operación fueron aprehendidos un hombre y una mujer, quienes mantienen una relación conyugal y son investigados por su presunta vinculación con estos hechos.

Las autoridades informaron que durante la diligencia de allanamiento y registro fueron rescatados ocho menores de edad, quienes figuran como hijos de los investigados.

Además, se incautaron equipos tecnológicos, entre ellos varios teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo.

La acción forma parte de la Operación Pintor, desarrollada por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial en coordinación con organismos nacionales e internacionales.

La primera fase de esta operación se realizó el pasado 2 de junio de 2026 en el sector de Puerto Armuelles, también en el distrito de Barú. En aquella ocasión fueron aprehendidos en flagrancia dos adultos presuntamente relacionados con la misma investigación y se logró rescatar a una víctima menor de edad.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones continúan para determinar el alcance de la presunta red y establecer posibles responsabilidades adicionales.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de combatir los delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, al tiempo que destacó la cooperación mantenida con entidades internacionales, entre ellas la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Los aprehendidos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.