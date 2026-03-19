Mulino destaca obras de su gestión durante inauguración de centro deportivo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aprovechó la inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada Hansel para destacar las principales obras que impulsa su administración y delinear proyectos futuros en distintas áreas del país.

Durante su discurso, el mandatario hizo un recuento de avances en sectores como salud, educación, infraestructura y transporte, señalando que su gobierno mantiene una agenda orientada a fortalecer el desarrollo nacional.

Mulino mencionó la construcción de hospitales, el avance de un nuevo edificio para el Instituto Oncológico Nacional y la habilitación de decenas de centros educativos, como parte de las inversiones sociales en curso.

En materia de infraestructura, destacó proyectos como el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, así como los avances en la Línea 3 del Metro, que busca mejorar la conectividad para miles de usuarios.

El mandatario también subrayó la importancia de impulsar obras que generen impacto económico, señalando que el país se prepara para recibir eventos internacionales que contribuirán a dinamizar sectores como el turismo y los servicios.

En ese contexto, vinculó el nuevo centro deportivo con una estrategia más amplia de desarrollo, al indicar que este tipo de infraestructuras no solo fortalecen el deporte, sino que también posicionan a Panamá como un destino competitivo a nivel regional.

Mulino reconoció que aún existen desafíos por resolver, pero insistió en la necesidad de mejorar la eficiencia del Estado y avanzar en la ejecución de proyectos que beneficien a la población.

El presidente también hizo referencia al entorno internacional, señalando que, pese a la inestabilidad global, el país debe enfocarse en consolidar sus capacidades internas y avanzar en objetivos comunes.

La intervención del mandatario se dio en el marco de la inauguración del complejo deportivo, que llevará el nombre del exfutbolista Luis “Matador” Tejada, y que forma parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la infraestructura nacional.