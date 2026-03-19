Mulino defiende manejo del caso Panama Ports y confirma contratación de equipo legal internacional

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves 19 de marzo al caso de Panama Ports Company (PPC) durante la inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada Hanzel, rechazando señalamientos sobre un supuesto deterioro económico del país.

“El que diga que Panamá se está deteriorando por el tema de PPC, eso es total y absolutamente falso”, afirmó el mandatario, al tiempo que defendió la estabilidad económica nacional. “Nosotros mantenemos el grado de inversión bien, la economía creciendo”, añadió.

Mulino responsabilizó a administraciones anteriores por los problemas vinculados al contrato con la empresa. “Los únicos que deterioraron el país fueron ellos, con todas las maleanterías que hicieron durante la vida del contrato”, sostuvo.

En cuanto al manejo legal del caso, el presidente confirmó que el Estado panameño ya cuenta con representación jurídica internacional. Explicó que el proceso de contratación se realizó de forma acelerada debido a los plazos establecidos.

“Están los abogados trabajando. Eso va a ser un poquito... nos notificaron un miércoles y había que decidir el viernes”, indicó.

Detalló que se evaluaron varias opciones antes de tomar la decisión final. “Consultamos tres grandes firmas de abogados a nivel mundial para ver cuál podía representar al país, y escogimos una que es la que lleva la representación”, precisó.

El mandatario también restó importancia a la rapidez con la que se realizó la contratación, asegurando que se trata de un procedimiento habitual en este tipo de procesos. “Eso es muy común. En la mina lo hicimos igual”, afirmó.

Las declaraciones se dieron en el marco de la inauguración del nuevo centro deportivo en Juan Díaz, donde el presidente abordó diversos temas de interés nacional ante los medios de comunicación.