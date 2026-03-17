Sheinbaum responde al rey Felipe VI sobre abusos en la conquista: ‘Es un gesto, pero no suficiente’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como un “gesto de acercamiento”, las recientes declaraciones del rey Felipe VI, quien reconoció que hubo “mucho abuso” durante la conquista de América.

Durante su conferencia diaria, la mandataria señaló que, si bien las palabras del monarca representan un avance en el diálogo histórico entre ambos países, no cumplen totalmente con las expectativas del Gobierno mexicano.

“No fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que es un gesto de acercamiento”, afirmó Sheinbaum, al tiempo que destacó que el reconocimiento de los excesos cometidos durante la llegada de los españoles era una demanda planteada desde administraciones anteriores.

La presidenta hizo referencia a los reclamos impulsados por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, quien desde 2019 solicitó a la corona española una disculpa por los agravios cometidos durante la conquista.

Las declaraciones de Felipe VI se produjeron en el marco de una visita no oficial a una exposición en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde admitió que, vistos con una perspectiva actual, muchos de los hechos ocurridos en ese periodo “no pueden hacernos sentir orgullosos”, aunque llamó a analizarlos en su contexto histórico.

Se trata de la primera vez que el monarca español se pronuncia en estos términos sobre la conquista, un tema que ha generado tensiones diplomáticas entre México y España en los últimos años.

La falta de una respuesta formal a la solicitud de disculpas, así como diferencias en la interpretación histórica, derivaron en episodios de distanciamiento, como la decisión de Sheinbaum de no invitar al rey a su toma de posesión en 2024.

A pesar de ello, la mandataria mexicana subrayó que las recientes palabras del monarca pueden contribuir a abrir una nueva etapa de diálogo entre ambas naciones, basada en el reconocimiento de los hechos históricos y el respeto mutuo.

En España, las declaraciones de Felipe VI también han generado reacciones divididas en el ámbito político, reflejando la sensibilidad que aún rodea el legado de la conquista en el debate público contemporáneo.