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Rey Felipe VI admite ‘muchos abusos’ en la conquista de América

El Rey Felipe VI visita este lunes la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid.
El Rey Felipe VI visita este lunes la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid. EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 16/03/2026 10:51
El monarca subrayó que, aunque existieron normas como las Leyes de Indias para regular el trato hacia los pueblos originarios, en la práctica se produjeron excesos y violaciones

El Rey Felipe VI afirmó este lunes que durante la conquista de América se cometieron “muchos abusos” y prácticas que, vistas desde los valores actuales, “no pueden hacernos sentir orgullosos”.

Sus declaraciones se produjeron en el Museo Arqueológico Nacional, en el marco de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, organizada con la colaboración del Gobierno de México.

El monarca subrayó que, aunque existieron normas como las Leyes de Indias para regular el trato hacia los pueblos originarios, en la práctica se produjeron excesos y violaciones que marcaron la colonización.

“Hubo mucho abuso, y eso es algo que debemos reconocer con honestidad”, señaló.

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Felipe VI insistió en la importancia de analizar la historia “en su justo contexto”, evitando el “presentismo moral” pero sin negar los hechos.

“No podemos juzgar con los ojos de hoy lo que ocurrió hace cinco siglos, pero tampoco podemos ocultar que hubo abusos que hoy resultan inaceptables”, añadió.

Las palabras del Rey se dieron en presencia del embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, lo que confirió un carácter simbólico de reconciliación y diálogo histórico.

El acto se enmarca en los esfuerzos de la Corona por reforzar los lazos culturales y diplomáticos con América Latina, especialmente con México, país que ha impulsado debates sobre memoria histórica y colonialismo.

La exposición inaugurada busca visibilizar el papel de la mujer en las comunidades indígenas de México, destacando su resistencia, aportes culturales y protagonismo en la vida social antes y después de la conquista.

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