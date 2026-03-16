Rey Felipe VI admite ‘muchos abusos’ en la conquista de América

El Rey Felipe VI afirmó este lunes que durante la conquista de América se cometieron “muchos abusos” y prácticas que, vistas desde los valores actuales, “no pueden hacernos sentir orgullosos”.

Sus declaraciones se produjeron en el Museo Arqueológico Nacional, en el marco de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, organizada con la colaboración del Gobierno de México.

El monarca subrayó que, aunque existieron normas como las Leyes de Indias para regular el trato hacia los pueblos originarios, en la práctica se produjeron excesos y violaciones que marcaron la colonización.

“Hubo mucho abuso, y eso es algo que debemos reconocer con honestidad”, señaló.