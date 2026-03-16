Rey Felipe VI admite ‘muchos abusos’ en la conquista de América

Felipe VI insistió en la importancia de analizar la historia 'en su justo contexto', evitando el 'presentismo moral' pero sin negar los hechos. <i><b>'No podemos juzgar con los ojos de hoy lo que ocurrió hace cinco siglos, pero tampoco podemos ocultar que hubo abusos que hoy resultan inaceptables', </b></i>añadió.Las palabras del Rey se dieron en presencia del embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, lo que confirió un carácter simbólico de reconciliación y diálogo histórico. El acto se enmarca en los esfuerzos de la Corona por reforzar los lazos culturales y diplomáticos con América Latina, especialmente con México, país que ha impulsado debates sobre memoria histórica y colonialismo.La exposición inaugurada busca visibilizar el papel de la mujer en las comunidades indígenas de México, destacando su resistencia, aportes culturales y protagonismo en la vida social antes y después de la conquista.