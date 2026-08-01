Atentado en Colombia deja 11 heridos antes de investidura presidencial

El atentado se produce en un momento especialmente sensible para Colombia. De la Espriella, quien asumirá el poder en reemplazo de <a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</a>, ha prometido endurecer la lucha contra las organizaciones armadas y el narcotráfico.Tras conocerse la explosión, el mandatario electo condenó el ataque y aseguró que el terrorismo no intimidará al país ni afectará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y seguridad.La acción violenta refuerza uno de los principales desafíos que enfrentará la nueva administración: contener el recrudecimiento del conflicto armado y recuperar el control estatal en regiones donde operan grupos ilegales.