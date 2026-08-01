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Atentado en Colombia deja 11 heridos antes de investidura presidencial

Miembros de la fuerza pública inspeccionan la zona donde explotó un camión bomba cerca de una estación policial en Cúcuta.
Miembros de la fuerza pública inspeccionan la zona donde explotó un camión bomba cerca de una estación policial en Cúcuta. Schneyder Mendoza DOZA / AFP
Por
Mileika Lasso
  • 01/08/2026 10:40
Un camión bomba dejó 11 heridos en Cúcuta mientras Colombia se prepara para la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia

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La explosión de un camión bomba en la ciudad colombiana de Cúcuta dejó al menos 11 heridos este sábado de agosto y elevó la preocupación por la seguridad del país a pocos días de la toma de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto.

El ataque ocurrió junto a una estación de policía en la capital del departamento de Norte de Santander, una región estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela y por la presencia histórica de grupos armados ilegales. Imágenes registradas por periodistas de AFP mostraron el vehículo incendiado, daños en edificaciones cercanas y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad.

La gobernación de Norte de Santander informó que entre los lesionados se encuentran ocho agentes de policía y tres civiles. Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y anunciaron una recompensa de más de $32.000 por información que permita capturarlos.

La seguridad marca la transición presidencial

El atentado se produce en un momento especialmente sensible para Colombia. De la Espriella, quien asumirá el poder en reemplazo de Gustavo Petro, ha prometido endurecer la lucha contra las organizaciones armadas y el narcotráfico.

Tras conocerse la explosión, el mandatario electo condenó el ataque y aseguró que el terrorismo no intimidará al país ni afectará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y seguridad.

La acción violenta refuerza uno de los principales desafíos que enfrentará la nueva administración: contener el recrudecimiento del conflicto armado y recuperar el control estatal en regiones donde operan grupos ilegales.

Investidura bajo máxima vigilancia

La ceremonia presidencial contará con uno de los mayores dispositivos de seguridad de los últimos años. Según las autoridades, unos 11.000 soldados y policías participarán en operaciones terrestres, aéreas y marítimas para proteger el evento.

La posesión tendrá lugar en Cali, una decisión inusual que rompe con la tradición de realizar el acto en el Congreso, en Bogotá. La ciudad ha sido escenario frecuente de atentados y enfrentamientos vinculados a estructuras armadas ilegales.

El presidente electo había denunciado previamente supuestos planes para asesinarlo y había planteado inicialmente asumir el cargo en una instalación militar del departamento del Cauca, una propuesta que no fue autorizada por el gobierno saliente.

Fin de una etapa política en Colombia

El ataque ocurre mientras concluye el mandato de Gustavo Petro, quien viaja a Cuba en sus últimos días como jefe de Estado. Durante su gobierno, la estrategia de “paz total” buscó negociar con distintos grupos armados, aunque los resultados fueron limitados y la violencia continuó afectando varias regiones del país.

La llegada de De la Espriella representa un giro político significativo. El mandatario electo ha anunciado una política de seguridad más contundente y ha manifestado su intención de fortalecer la cooperación militar con Estados Unidos e Israel.

Las elecciones que llevaron al abogado y empresario a la presidencia estuvieron marcadas por episodios de violencia política y por un aumento de atentados con explosivos, ataques contra la fuerza pública y acciones de grupos armados en distintas zonas del país.

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