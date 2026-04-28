Falla eléctrica deja sin luz a sectores de la capital, Panamá Oeste y Coclé

Más de 135 mil clientes de Naturgy resultaron afectados la mañana de este martes 28 de abril, luego de una interrupción del suministro eléctrico provocada por un evento externo relacionada con la terminal de gas natural que abastece a las generadoras eléctricas en Colón.

De acuerdo con el comunicado oficial, la incidencia que ocurrió a las 7:39 a.m., activó un esquema de protección del sistema nacional. El evento impactó el servicio durante 24 minutos en distintos sectores de la cuidad capital, Panamá Oeste y Coclé.

Entre las áreas afectadas en la capital estuvieron: San Francisco, Obarrio, Bella Vista, Bethania, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, Calidonia, El Chorrillo, Amador y Santa Ana. Mientras que en Panamá Oeste se reportaron interrupciones en Playa Leona, La Mitra, San Antonio, Nuevo Chorrillo, Ciudad Futuro, Coronado y El Higo. También hubo afectaciones en Río Hato y Antón, en la provincia de Coclé.

Naturgy informó que coordinó con el centro Nacional de Despacho para avanzar en la normalización progresiva del servicio y ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocurridos.

Por su parte, la Autoridad de Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) indicó por medio de la red social X, que se mantiene vigilante y dando seguimiento a la situación tras los reportes recibidos sobre interrupciones en varios sectores.

La entidad reguladora también señaló que se realizan las verificaciones correspondientes para determinar las causas del evento y lograr el restablecimiento total del servicio en el menor tiempo posible.