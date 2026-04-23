Apagón deja a oscuras la capital y Panamá Oeste por falla en Gatún, confirman ENSA y Naturgy

Un apagón registrado la noche del miércoles 22 de abril afectó a múltiples sectores de la ciudad de Panamá y áreas de Panamá Oeste durante aproximadamente 35 minutos, según informaron las empresas ENSA y Naturgy, responsables de la distribución y comercialización de energía eléctrica en el país.

De acuerdo con los reportes difundidos a través de sus redes sociales, la interrupción del servicio fue provocada por la salida de las unidades 1 y 3 de la Central Termoeléctrica de Gatún, lo que ocasionó la afectación en el suministro eléctrico.

Según Naturgy, el incidente impactó a clientes en diversos sectores de la capital, entre ellos San Francisco, Obarrio, Bella Vista, La Locería, Betania, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, Calidonia, El Chorrillo, Amador y Santa Ana.

Asimismo, en Panamá Oeste se reportaron interrupciones en zonas como Playa Leona, La Mitra, San Antonio y Nuevo Chorrillo.

Hasta el momento, las empresas no han informado sobre daños adicionales ni nuevas incidencias relacionadas con el evento.