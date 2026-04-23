Uso de llantas recicladas en Panamá: qué establece la Ley No. 518

El presidente de la República, José Raúl Mulino, promulgó este miércoles 22 de abril la Ley 518, que autoriza el uso de llantas en desuso dentro de mezclas asfálticas para la construcción de superficies de rodadura.

La disposición contempla la utilización de materiales reciclados provenientes de neumáticos fuera de uso y de pavimentos asfálticos reciclados en proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial del país.

Según lo establecido, estos insumos deberán integrarse tanto en la capa de rodadura como en bases estabilizadas, en obras previamente definidas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y cumpliendo con exigentes especificaciones técnicas.

Además, los materiales reciclados deberán ser certificados y aprobados por el MOP, institución que creará el Departamento de Ensayo de Materiales para asegurar la calidad de los productos utilizados.

La ley también indica que los neumáticos reciclados y los materiales derivados de pavimentos deben proceder del consumo local y ser procesados por la industria nacional, con el fin de dinamizar la economía interna y generar oportunidades en los sectores de reciclaje y construcción.

Esta normativa promueve la economía circular, al fomentar la reutilización de materiales y la reducción de desechos, contribuyendo así a disminuir la contaminación ambiental. Asimismo, se proyecta una mejora en los costos y en la calidad de la infraestructura vial del país.