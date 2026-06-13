La vida criminal de Niño Guerrero, el hombre que convirtió al Tren de Aragua en una red internacional

La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, pone fin a la historia del hombre que transformó una banda surgida dentro de una cárcel venezolana en una de las organizaciones criminales más temidas del continente.

Estados Unidos y Venezuela confirmaron la noche de este viernes 12 de junio que el líder del Tren de Aragua falleció durante una operación conjunta desarrollada en el estado Bolívar, en el sureste venezolano. Pero, ¿quién era realmente el Niño Guerrero?

Nacido el 30 de mayo de 1983 en Maracay, capital del estado venezolano de Aragua, Guerrero Flores pasó de ser un delincuente común a convertirse en uno de los fugitivos más buscados de América.

Las autoridades estadounidenses lo identificaban como el fundador y máximo jefe del Tren de Aragua, mientras que el Gobierno venezolano lo describía como el cabecilla de una organización criminal con un amplio historial delictivo.

Según información difundida por CNN en Español, el nombre de Guerrero comenzó a aparecer en expedientes judiciales a mediados de la década de 2000. En 2005 fue señalado por el homicidio de un funcionario policial y, años más tarde, ingresó a la cárcel de Tocorón por diversos delitos.

Sin embargo, logró escapar en 2012. Fue recapturado en 2013 en Barquisimeto y trasladado nuevamente al penal, donde terminaría consolidando su liderazgo dentro del mundo criminal.

La BBC detalló que durante ese segundo período de reclusión fue cuando el Tren de Aragua experimentó su mayor crecimiento. Lo que inicialmente era una estructura reducida y con influencia limitada dentro de Tocorón evolucionó bajo el mando de Niño Guerrero hasta convertirse en una red con operaciones fuera de la prisión y capacidad para establecer alianzas con otros grupos delictivos.

Bajo el liderazgo de Guerrero Flores, el Tren de Aragua extendió su presencia hacia Colombia y posteriormente a otros países como Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil, aprovechando en muchos casos las rutas migratorias venezolanas para afianzar sus operaciones, según dio a conocer la BBC.

En 2023, cuando el Estado venezolano recuperó el control del centro penitenciario de Tocorón, Niño Guerrero no fue localizado y desde entonces permanecía prófugo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Posteriormente, en diciembre de 2025, fiscales estadounidenses lo acusaron de conspiración, extorsión y apoyo a actividades terroristas vinculadas a las operaciones del Tren de Aragua.

La BBC, detalló que la amenaza que representaba la organización llevó a Washington a elevar su clasificación. Durante la administración de Donald Trump se formalizó su designación como organización terrorista extranjera.

Con su muerte, concluye la trayectoria del hombre que pasó de ocupar una celda en Tocorón a dirigir una estructura criminal con ramificaciones internacionales, entre ellas Lima, Perú, y Santiago, Chile.

Además se reportaron miembros del Tren de Aragua en el sur de Estados Unidos, en la frontera con México.