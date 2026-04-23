Gobierno y sector pesquero acuerdan hoja de ruta para impulsar las exportaciones

El presidente José Raúl Mulino se reunió con empresarios de la industria pesquera, quienes presentaron una propuesta integral orientada a consolidar este rubro como uno de los principales motores económicos del país.

Uno de los principales logros del encuentro fue la decisión de crear una mesa técnica de trabajo entre el sector privado y las instituciones vinculadas, con el mandato de revisar regulaciones y optimizar el marco normativo.

Esta instancia tendrá un plazo de 90 días para presentar al Ejecutivo una propuesta formal que incluya protocolos, planes piloto y una hoja de ruta clara para mejorar la gestión pesquera.

Además, el objetivo central de esta iniciativa es equilibrar el aprovechamiento de los recursos acuáticos con el crecimiento del sector, garantizando sostenibilidad, generación de empleo y protección del ecosistema marino.

Por ejemplo, en 2025 la actividad pesquera ya superó los 265 millones de dólares en exportaciones, lo que refuerza su potencial estratégico.

Durante la reunión, en la que participaron ministros, como Juan Carlos Orillac (Presidencia), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario), así como autoridades ambientales y del sector pesquero, Mulino instruyó avanzar en la conformación de esta comisión técnica.

Otro avance relevante fue la presentación del plan “Panamá Azul Verificable”, expuesto por el asesor legal Luis Eduardo Camacho González, que plantea medidas innovadoras para modernizar la industria.

Entre ellas destacan la creación de un “data room” con información clave del sector, el establecimiento de enlaces técnicos por institución y la propuesta de un fondo de modernización pesquera.

Asimismo, se acordó impulsar el diseño de un sistema de medición, reporte y verificación conjunto entre el Estado y el sector privado, basado en datos auditables y ciencia independiente, lo que apunta a elevar los estándares de transparencia y sostenibilidad.