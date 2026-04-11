Levantan veda del camarón en Panamá: arranca temporada hasta agosto

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó que este sábado 11 de abril se inicia la primera temporada de pesca de camarón 2026.

Esta nueva temporada se extenderá en Panamá hasta este 31 de agosto, tras el levantamiento de la veda establecida para la protección de este recurso marino, recordó la ARAP.

La entidad destacó que el periodo de veda fue cumplido de manera satisfactoria, permitiendo la recuperación de las poblaciones de camarón y el fortalecimiento de sus ciclos reproductivos. Asimismo, subrayó que las acciones de control y vigilancia implementadas durante este tiempo contribuyeron a la conservación de las especies.

En ese sentido, la ARAP señaló que la apertura de la temporada representa una oportunidad importante para dinamizar la actividad pesquera en el país.

Además, promueve las prácticas responsables y sostenibles que garanticen el aprovechamiento adecuado de los recursos marinos en Panamá.