Miviot: 71 distritos de Panamá crecen sin Plan de Ordenamiento Territorial

Habló de una ineficiencia territorial que golpea no solo la calidad de vida, sino que resta competitividad a los proyectos y eleva los costos del desarrollo, debido a que un modelo disperso de crecimiento provoca urbanizaciones lejanas a los centros de empleo carentes de infraestructuras, áreas periféricas con agua intermitente, saneamiento deficiente, recolección de desechos sólidos sin resolverse y extensas horas de movilidad por el denso tráfico vehicular.

En ese sentido, Osorio subrayó que “sin planificación no hay certeza de uso de suelo, mientras que sin esa certeza el riesgo se dispara y así con más riesgo la inversión económica se frena, los costos financieros aumentan y las ciudades crecen a espaldas de su futuro económico”.

De los 81 distritos que tiene Panamá, solo 10 cuentan con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los 71 restantes crecen sin una hoja de ruta clara, así lo confirmó el viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio.

El viceministro indicó que, teniendo el diagnóstico, el Miviot ha tomado decisiones como atacar la incertidumbre regulatoria con el desarrollo de nuevos instrumentos jurídicos de ordenamiento territorial para que esos 71 distritos sin POT sean atractivos para el inversionista y pasen a ser zonas de desarrollo.

“La planificación territorial no debe ser vista como un freno burocrático. Es la plataforma indispensable para que el capital privado crezca con certeza, rentabilidad y sostenibilidad social”, dijo el funcionario durante un encuentro con la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces.

Osorio, durante una entrevista pasada con este medio, reveló que el Miviot realizará una inversión de $5 millones para la elaboración y ejecución de POT en distintas regiones del país, como parte de los esfuerzos por impulsar un desarrollo urbano sostenible y planificado.

Explicó que trabajan en POT en Arraiján, La Chorrera, Santa Isabel en Colón, así como en un plan parcial vinculado al área de influencia del Metro.

Según el viceministro, también se adelantan procesos de actualización normativa en Chitré y Tonosí, mientras que los planes de Tierras Altas y Boquete están en fase final previa a su aprobación.

“La inversión destinada a estos proyectos supera los $5 millones, con apoyo de organismos multilaterales, y el objetivo es estructurar una visión de planificación a largo plazo, de 15, 25 y hasta 30 años, que permita ordenar el crecimiento del país de manera coherente y sostenible”, comentó.

El viceministro subrayó que el interior del país representa la gran esperanza para un desarrollo que llegue a todos los territorios, considerando que cerca del 50% de la población vive en áreas metropolitanas, mientras que el otro 50% en el interior también necesita crecer con planificación.

En cuanto al proceso de elaboración de los planes, Osorio recalcó que se realizan consultas públicas y talleres participativos abiertos a la ciudadanía, ya que la construcción de un plan de ordenamiento territorial, aunque tiene un componente técnico, se alimenta de las aspiraciones y decisiones de las comunidades.

“Aspectos culturales, patrimoniales, turísticos y de identidad son variables que se toman en cuenta para formular los planes que finalmente son aprobados en los consejos municipales”, dijo.

El viceministro insistió en que es fundamental comunicar en un lenguaje claro los beneficios de la planificación, vinculando problemas cotidianos como la falta de agua, la congestión vehicular y el manejo de desechos con el crecimiento desordenado, para que la ciudadanía comprenda la importancia de contar con una hoja de ruta que evite que esos problemas se agraven en el futuro.