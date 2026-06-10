El saldo de tarjetas de crédito sube a $2,977 millones y la morosidad se sitúa en 8.5%

El informe sectorial de APC Experian revela un crecimiento del 7.4% en el saldo de tarjetas de crédito en el sistema bancario, aunque el índice de impago supera al de las hipotecas.

Según cifras de APC Experian, al cierre de abril de 2026, el saldo de tarjetas de crédito en el sistema bancario alcanzó los $2,977 millones, un crecimiento de 7.4% respecto al mismo período del año anterior, reflejando la importancia de este producto financiero en las decisiones de consumo de los panameños.

El dinamismo también se observa en la colocación de nuevos productos. De acuerdo con los números de APC Experian, durante abril de 2026 se activaron 22,604 nuevas tarjetas de crédito bancarias, consolidándose como el primer producto de mayor colocación seguido de los préstamos personales.

La cifra confirma que las tarjetas continúan siendo una de las principales herramientas de financiamiento utilizadas por los consumidores para atender necesidades de liquidez, compras y gastos asociados al consumo cotidiano.

El impacto de las tarjetas de crédito también trasciende otros sectores, debido a que el comportamiento crediticio asociado a las tarjetas tiene efectos directos sobre el acceso futuro a financiamiento en otras industrias como retail, financieras, cooperativas e incluso servicios de telecomunicaciones, donde las entidades utilizan la información crediticia para evaluar el riesgo de los consumidores.

No obstante, APC Experian advierte que las tarjetas de crédito también registran uno de los mayores desafíos en materia de calidad de cartera.

Precisa que con una tasa de morosidad de 8.5% al cierre de abril de 2026, superior a los niveles observados en productos como préstamos hipotecarios o de automóvil, las tarjetas continúan figurando entre los segmentos que requieren mayor disciplina de pago por parte de los consumidores.

APC Experian destacó que esta realidad cobra especial relevancia en temporadas de alto consumo, cuando las compras impulsivas pueden incrementar el riesgo de sobreendeudamiento y afectar el historial crediticio de las personas.

Mencionó que eventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol, en la que experiencias pasadas muestran como los consumidores suelen aumentar sus gastos en categorías como entretenimiento, restaurantes, tecnología, viajes y compras vinculadas a las celebraciones.

Aunque estas actividades forman parte de la fiesta mundialista, APC Experian recomienda que las decisiones financieras se tomen con planificación para evitar dificultades posteriores.

“Los eventos que generan entusiasmo colectivo suelen impulsar el consumo. El crédito puede ser una herramienta útil para aprovechar oportunidades o distribuir gastos, pero es fundamental utilizarlo de forma responsable y dentro de la capacidad real de pago de cada persona”, indicó APC Experian:

Recomendaciones

APC Experian comparte algunas recomendaciones para esta época mundialista:

1. Antes de comprar entradas, renovar el televisor o planificar reuniones para ver los partidos, establezca cuánto puede gastar sin afectar otras obligaciones financieras. No se vaya a tiempo extra con las deudas.

2. Si utiliza una tarjeta de crédito, procure realizar compras que pueda cancelar en un plazo razonable para evitar que los intereses aumenten el costo final.

3. Los descuentos asociados a eventos deportivos pueden representar oportunidades de ahorro, siempre que respondan a necesidades reales y no a compras impulsivas.

4. Cumplir con los pagos y monitorear regularmente su comportamiento crediticio fortalece su perfil financiero para futuras oportunidades de financiamiento. Puede revisar su Historial de Crédito de forma gratuita en los centros de atención de APC Experian o a través del app y así tomar decisiones bien informadas.

5. La clasificación de Panamá representa un motivo de orgullo nacional y una oportunidad para que familias y amigos compartan una experiencia histórica. No obstante, APC Experian recuerda que las emociones duran semanas, mientras que las decisiones financieras pueden acompañar a los consumidores durante meses o años.