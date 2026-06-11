Fallece Alcides Rodríguez, referente del fotoperiodismo panameño

El reconocido fotógrafo panameño Alcides Rodríguez falleció este jueves 11 de junio, dejando un legado invaluable para el periodismo gráfico y la memoria histórica de Panamá.

Durante más de tres décadas de trayectoria, Rodríguez documentó algunos de los acontecimientos más significativos de las últimas décadas del siglo XX en el país, convirtiéndose en uno de los fotógrafos que con mayor destreza y sensibilidad captó los momentos que marcaron la vida política, social y cultural de la nación.

A través de su lente inmortalizó imágenes que hoy forman parte de la historia panameña, entre ellas la visita del papa Juan Pablo II, a quien retrató luciendo orgullosamente una chaquira, así como al entonces presidente Guillermo Endara compartiendo un brindis con su homólogo estadounidense George Bush en el Palacio de las Garzas.

Rodríguez también fue testigo gráfico de episodios emblemáticos que permanecen en la memoria colectiva de los panameños, dejando un archivo fotográfico que constituye una referencia invaluable para las futuras generaciones.

Este año, su destacada labor fue reconocida en El Premio Nacional de Fórum de Periodistas 2026, que le otorgó el Premio a la Excelencia en la categoría de Reportero Gráfico.