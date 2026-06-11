Coalición Vamos suspende a Manuel Samaniego y Neftalí Zamora por B/.4.2 millones trasladados a la Asamblea

La Junta Directiva Provisional de la Coalición Vamos anunció este jueves 11 de junio la suspensión de los diputados Manuel Samaniego y Neftalí Zamora como miembros del colectivo, tras cuestionamientos relacionados con la aprobación de traslados de partidas que aumentaban el presupuesto de la Asamblea Nacional, principalmente destinados al pago de planilla.

A través de un comunicado, la organización informó que la decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria, luego de que, según indicó, los diputados, quienes integran la Comisión de Presupuesto, no explicaran de forma suficiente su actuación en torno a dichos traslados.

De acuerdo con Vamos, durante la discusión del tema se evidenció que B/.4.2 millones ya habían sido trasladados a favor de la Asamblea Nacional sin haber pasado por una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto ni mediante el mecanismo de aprobación por silencio administrativo.

“VAMOS no llegó a la Asamblea para aumentar el presupuesto de la propia Asamblea”, sostuvo la Junta Directiva Provisional en el comunicado difundido este jueves.

La coalición señaló además que iniciará el proceso interno correspondiente para evaluar la continuidad de Samaniego y Zamora dentro del colectivo, a la luz de los principios y valores que aseguran defender.

La decisión se produce después de que, mediante una nota formal enviada este 19 de mayo, un grupo de excandidatos y miembros activos de la Coalición Vamos solicitara a la Junta Directiva adoptar medidas contundentes respecto a la disciplina de la bancada legislativa. En la petición se pidió evaluar la permanencia de los diputados Jorge Bloise, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego.

En su pronunciamiento, Vamos reiteró que la transparencia, la rendición de cuentas y la coherencia “no son negociables”, y aseguró que actuará con responsabilidad y de cara a la ciudadanía.

“Actuaremos con responsabilidad y daremos la cara”, concluyó el comunicado emitido por la Junta Directiva Provisional de la Coalición Vamos.