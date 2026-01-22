Autoridad de los Recursos Acuáticos evalúa en España embarcaciones patrulleras para el control pesquero

El administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), Eduardo Carrasquilla, realiza esta semana una visita a los astilleros Aister, ubicados en el puerto de Vigo, España, con el objetivo de conocer los procesos de construcción y operación de embarcaciones patrulleras y de inspección pesquera.

De acuerdo con la entidad, esas embarcaciones forman parte fundamental de la planificación que adelanta la entidad como parte de las acciones nacionales para el combate a la pesca ilegal en aguas panameñas, una de las principales amenazas para la sostenibilidad de los recursos marinos del país.

Aister es reconocida como una empresa líder en Europa en el suministro de embarcaciones para organismos públicos dedicados al control y la gestión del medio marino.

Con más de 35 años de experiencia, la compañía se especializa en el diseño y la construcción de embarcaciones profesionales de aluminio, destacándose por su enfoque en la innovación, la calidad constructiva y la personalización de soluciones adaptadas a las necesidades operativas de cada institución.

Como parte de su agenda en España, Carrasquilla también sostiene reuniones con armadores españoles y portugueses, así como con procesadores de productos del mar, con quienes explora oportunidades de colaboración e inversión en nuevas facilidades portuarias y logísticas impulsadas por el Gobierno de Panamá.

Estas gestiones buscan avanzar en el objetivo estratégico de posicionar a Panamá como el nuevo hub pesquero del Pacífico oriental, fortaleciendo la infraestructura, el control marítimo y la atracción de inversiones vinculadas a la industria pesquera y al aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos.