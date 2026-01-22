Autoridad de los Recursos Acuáticos evalúa en España embarcaciones patrulleras para el control pesquero

El administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), <b>Eduardo Carrasquilla</b>, realiza esta semana una visita a los <b>astilleros Aister</b>, ubicados en el puerto de Vigo, España, con el objetivo de conocer los procesos de <b>construcción y operación de embarcaciones patrulleras y de inspección pesquera</b>.De acuerdo con la entidad, esas embarcaciones forman parte fundamental de la planificación que adelanta la entidad como parte de las <b>acciones nacionales para el combate a la pesca ilegal en aguas panameñas</b>, una de las principales amenazas para la sostenibilidad de los recursos marinos del país.Aister es reconocida como una <b>empresa líder en Europa</b> en el suministro de embarcaciones para organismos públicos dedicados al control y la gestión del medio marino. Con más de <b>35 años de experiencia</b>, la compañía se especializa en el diseño y la construcción de <b>embarcaciones profesionales de aluminio</b>, destacándose por su enfoque en la innovación, la calidad constructiva y la personalización de soluciones adaptadas a las necesidades operativas de cada institución.Como parte de su agenda en España, Carrasquilla también sostiene <b>reuniones con armadores españoles y portugueses</b>, así como con <b>procesadores de productos del mar</b>, con quienes explora oportunidades de <b>colaboración e inversión</b> en nuevas facilidades portuarias y logísticas impulsadas por el Gobierno de Panamá.Estas gestiones buscan avanzar en el objetivo estratégico de <b>posicionar a Panamá como el nuevo </b><i><b>hub</b></i><b> pesquero del Pacífico oriental</b>, fortaleciendo la infraestructura, el control marítimo y la atracción de inversiones vinculadas a la industria pesquera y al aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos.