Panamá lidera la logística global: estrategia de inversión, seguridad marítima y acuerdos con Japón y UE

Panamá ha reafirmado su posición como líder mundial en logística y gestión marítima, basada en la administración del <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> y en la implementación de proyectos estratégicos como la expansión de puertos y el gasoducto.Estas iniciativas buscan atraer inversión internacional, garantizar la seguridad de las rutas marítimas y fortalecer la confiabilidad del país como hub logístico global.<b>El <a href="/tag/-/meta/carlos-hoyos">vicecanciller Carlos Arturo Hoyos</a> detalló que la estrategia panameña combina liderazgo comercial y político</b>. En Japón, se realizaron reuniones con empresas navieras, considerando al país asiático como uno de los mayores usuarios del Canal de Panamá. En Europa, <b>Panamá sostendrá encuentros con la DG Mare</b>, organismo de la <b>Unión Europea </b>que supervisa la pesca y el cumplimiento de normas marítimas. El objetivo es <b>avanzar en la transición de la tarjeta amarilla a la verde</b>, a través de controles más estrictos y un monitoreo constante de embarcaciones con capacidad pesquera.Hoyos destacó que estas medidas no solo buscan eficiencia económica, sino también seguridad y cumplimiento legal. <b>La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) </b>ha implementado inversiones en radares, sistemas de reportería y supervisión de embarcaciones abanderadas, asegurando que todas cumplan con la ley y no participen en actividades ilegales. Esto tiene un impacto directo en la capacidad exportadora del país y refuerza su imagen internacional como un socio confiable y responsable.Durante su mención, <b>Hoyos también resaltó la importancia de proyectar la seguridad marítima como política internacional.</b> Panamá eligió este tema como prioridad durante su presidencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, enviando señales claras de protección de rutas estratégicas y prevención de riesgos globales.Según el vicecanciller, la combinación de administración eficiente, supervisión rigurosa y proyección internacional permite que Panamá mantenga su liderazgo marítimo, atraiga inversión y se consolide como un país confiable para negocios relacionados con logística y transporte marítimo.La gira internacional y las acciones internas buscan demostrar que Panamá no solo administra sus rutas y recursos, sino que también los protege y asegura su futuro, reafirmando la capacidad del país para anticipar riesgos, garantizar cumplimiento legal y consolidar su posición como referente global en comercio y logística marítima.