Sector pesquero español interesado en Panamá

El sector pesquero industrial del País Vasco, en España, ha manifestado gran interés en el proyecto del Puerto Multimodal de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, que busca posicionar a Panamá como el Hub Atunero del Pacífico Oriental.

Así lo anunció la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) tras una gira de trabajo iniciada el 22 de septiembre por su administrador general, Eduardo Carrasquilla, en España, dirigida a fortalecer lazos con autoridades y el sector pesquero industrial, especialmente en la captura, procesamiento y comercialización de túnidos.

La misión se centró inicialmente en Bilbao y Vizcaya, donde Carrasquilla se reunió con Ixone Soroa, directora de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco.

Durante el encuentro, se intercambiaron programas pesqueros y se adelantaron acuerdos de entendimiento dirigidos a reforzar la presencia del sector pesquero Vasco en Panamá. Como resultado, se planificó una próxima visita a Panamá liderada por el gobierno Vasco y su sector pesquero privado.

El proyecto de Puerto Armuelles fue presentado a la Asociación de Grandes Atuneros Congeladores (AGAC) y a los principales grupos de armadores del País Vasco, quienes mostraron gran interés.

Este nuevo puerto pesquero, según la Arap, promete ser un centro logístico y de procesamiento clave en el Pacífico Oriental, respaldado por las ventajas de inversión que ofrece Panamá.

Durante su visita a las plantas procesadoras y conserveras de atún en la ciudad de Bermeo, el director de la ARAP pudo constatar el alto nivel de desarrollo y tecnificación de la industria vasca.

En estos encuentros, se compartió información detallada sobre la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Armuelles y su Régimen de Zona Franca, que ofrecerá grandes ventajas logísticas y fiscales para la instalación de industrias alimenticias de exportación.

Además de la promoción del nuevo puerto, la agenda de Carrasquilla incluyó temas como la lucha contra la pesca ilegal, maricultura y acuicultura.

La gira de trabajo culminará en Madrid con la Organización de Productores Asociados en Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), donde se presentará nuevamente el proyecto de Puerto Armuelles como el futuro Hub Pesquero y Alimenticio Regional de Panamá ante las principales industrias del sector pesquero español.