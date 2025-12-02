  1. Inicio
Panamá presenta primer informe sobre derechos de la niñez afrodescendiente

Según el Censo 2023, Panamá cuenta con 312,412 niños, niñas y adolescentes afrodescendientes
Según el Censo 2023, Panamá cuenta con 312,412 niños, niñas y adolescentes afrodescendientes
Por
Deborah Peña
  • 02/12/2025 16:34
Durante el acto, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, destacó que el documento recoge hallazgos obtenidos mediante visitas a comunidades afrodescendientes en Colón y Panamá.

La Defensoría del Pueblo, en colaboración con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), presentó este 2 de diciembre el Primer Informe Defensorial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Afrodescendientes en Panamá, ante autoridades nacionales, organismos internacionales, sociedad civil y grupos juveniles afrodescendientes.

Durante el acto, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, destacó que el documento recoge hallazgos obtenidos mediante visitas a comunidades afrodescendientes en Colón y Panamá, grupos focales, consultas con instituciones y organizaciones sociales, además de revisión bibliográfica.

Estas fuentes revelan que la niñez y adolescencia afrodescendiente continúa enfrentando brechas estructurales, exclusión social y diversas formas de discriminación.

Las niñas, niños y adolescentes afrodescendientes nos han hablado con una claridad profunda sobre las desigualdades que enfrentan: desde las brechas en salud y educación hasta las múltiples formas de racismo y violencia que atraviesan sus vidas. Sus testimonios nos recuerdan que estas no son situaciones aisladas, sino realidades estructurales que debemos transformar con urgencia”, agregó Leblanc.

Según el Censo 2023, Panamá cuenta con 312,412 niños, niñas y adolescentes afrodescendientes, lo que representa el 26% de la población menor de 18 años.

El informe identifica como derechos más vulnerados la protección en el entorno familiar, el derecho a vivir libres de violencias y discriminación, el acceso a la educación y la participación cultural.

Para Leblanc, escuchar a la población infantil afrodescendiente no es un acto simbólico, sino una obligación del Estado.

Por su parte, Sandie Blanchet, representante de Unicef, recordó que Panamá tiene compromisos vigentes con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 285 de 2022.

Señaló que el reto ahora es garantizar que estos compromisos se traduzcan en servicios básicos y políticas que lleguen prioritariamente a quienes más lo necesitan, especialmente en las comunidades afrodescendientes.

Los hallazgos del informe revelan situaciones que limitan el desarrollo integral de esta población: 2 de cada 10 niños afrodescendientes viven en pobreza, más de 12 mil entre 6 y 17 años están fuera del sistema escolar, las tasas de disciplina violenta son más altas en comparación con la población general (51% vs. 45%).

Más de 6 mil niños y adolescentes trabajan y otros 6 mil se encuentran en uniones tempranas, en su mayoría mujeres y persisten casos de discriminación y acoso escolar por motivos étnicos.

La Defensoría del Pueblo enfatizó que este primer informe marca el inicio de un proceso de monitoreo permanente para evaluar avances en la garantía de derechos de la población infantil afrodescendiente, con un enfoque interseccional y territorial.

