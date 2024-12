‘Hay miles de niñas embarazadas, la educación sexual está fracasando’

¿Cuáles fueron los principales hallazgos encontrados en este informe?

El derecho a la seguridad social y salud de calidad son especialmente relevantes en este momento. ¿Qué detectaron?

Lo que nosotros necesitamos es un solo sistema, dándonos la salud y que sea eficiente en la compra, en el servicio, en la gestión de citas, porque hay provincias en general donde la mayor parte de los hospitales y los centros son de la Caja de Seguro Social (CSS), pero el 80% de quienes se atienden, no son asegurados. Hay que analizar, ¿será el momento que la CSS se dedique a administrar los fondos? Y no estamos hablando de privatización ni nada de eso, es meramente un tema técnico de eficiencia administrativa,

El informe revela un alto número de adolescentes embarazadas y poco alcance de la educación sexual. ¿Por qué está fallando el sistema?

En Panamá no se lleva un registro de crímenes de odio, como el caso de Estrellita. Poco se mencionan los derechos de las personas LGBT en el informe, ¿qué trabajo se está haciendo?

¿Cuál es la situación actual de los migrantes en Darién? ¿Cómo han impactactado sas políticas del gobierno actual?

Hay que tomar mucho cuidado en dos hitos, el 15 y el 20 de enero. El 15 es donde supuestamente Maduro debe abandonar el poder, que lo veo muy difícil, y el 20 es la asunción del poder del presidente Donald Trump, quien ha adelantado que decretará normas migratorias más estrictas para el paso.

Lo primero es que pueda haber una migración de norte a sur, es decir, retornos. Personas que probablemente llegaron hasta Guatemala o inclusive hasta México digan, wow, yo no me voy a meter a cruzar el Río Grande porque probablemente me van a deportar o me van a apresar, me regreso para atrás. Pasó en la pandemia que tuvimos retornos.

Y el segundo punto que puede ocurrir, es que Panamá y los otros países, al no poder subir al norte, puedan quedarse como países de destino. Hay que tomar decisiones y repensar un poco bajo la óptica también de Derechos Humanos, no solo de temas de seguridad, sino de Derechos Humanos en general, de la población y de la población migrante, y ver cómo actuar en conjunto Ecuador, Colombia y los demás países.

¿Por qué es necesario Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Cruz Roja Internacional? Porque de esa forma desahogamos una provincia donde todavía estamos construyendo un hospital que ha demorado más que la ampliación del Canal y eso hace que nuestras personas, nuestros darienitas, puedan tener mayor acceso a su salud y que no se ocupen esos médicos o se ocupen de menor manera esos médicos en población migrante.