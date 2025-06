Desempleo en Panamá | Cámara de Comercio demanda una agenda para combatir la informalidad

Ante tanta informalidad y desempleo, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) sentenció que urge una agenda nacional que ponga el empleo como prioridad.

“Urge una agenda nacional que ponga el empleo como prioridad. Y esto solo se logra creando confianza y con acciones tales como la inversión en infraestructura, la diversificación económica, el fomento al emprendimiento; y, sobre todo, apostar a la educación técnica y la formación para el trabajo del presente y del futuro”, sentenció Juan Arias, presidente de la Cciap, a través del Cámara Opina.

Añadió que “esto no es sostenible. No es justo. Y, sobre todo, no impulsa el país hacia adelante. A esto se suman los impactos de la pandemia y las protestas que cerraron vías en 2022 y 2023, sin contar los eventos de 2025. Según cifras oficiales, más de 54.000 puestos de trabajo no agrícolas se perdieron hasta noviembre de 2023”.

Para la Cciap, el trabajo digno no es solo una necesidad económica: es la base del desarrollo humano y social, ya que cuando una persona tiene empleo, se activa la economía de su hogar, mejora su calidad de vida y contribuye directamente al país.

En este contexto, anunció su Feria de Empleo Cciap, que realizará del 24 y 25 de junio en su sede.

La Cciap destacó que la feria busca ser un espacio para conectar con empresas que necesitan talento y personas dispuesta a encontrar una oportunidad.

Recordó también que desde el 2021 cuenta con una plataforma digital de empleo, donde nuestras empresas miembros publican sus vacantes y los candidatos pueden postularse directamente.

Según la Cciap, en la actualidad existen menos empleos formales, más informalidad: una cuenta que no da.

Recordó que a octubre de 2024, según información de la Contraloría General de la República, Panamá tenía 24.000 asalariados privados menos que hacía 12 años (2012).

Mientras tanto, a esa misma fecha había 63.000 funcionarios más y 264 mil informales adicionales.

“La traducción de esto, según el especialista laboral René Quevedo: por cada trabajador privado que se ha perdido, se han sumado tres funcionarios y 10 informales”, advirtió Arias.

“La solución no es un parche: es un plan. Esto exige más que voluntad: exige compromiso, acción y responsabilidad compartida entre el Gobierno, el sector privado y la ciudadanía”, agregó.