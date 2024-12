La informalidad en Panamá sube a 49,3 % y alcanza a 1.566.014 panameños

Según los resultados preliminares de la Encuesta de Mercado Laboral, actualizada hasta octubre de 2024, la informalidad en Panamá está en 49,3 %, tasa que representa un aumento de 0,8 % con respecto al 2023 cuando se situó en 47,4 %.

En cifras reales, hoy en día la informalidad alcanza a 1.566.014 panameños, revela el informe publicado el pasado 16 de diciembre por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), adscrito a la Contraloría General de la República.

De ese total, la provincia de Panamá aglutina el mayor número de informales, con 653.872 personas en esta condición, es decir, un aumento del 44,5 % versus el 43,7 % reportado en agosto de 2023.

Además, la mayor parte de los panameños que se desempeñan en trabajos informales son del sexo masculino. Hay 357.803 hombres laborando en la informalidad y 296.069 mujeres, según datos del análisis, que cubre el período entre agosto 2023 y octubre 2024.

En el índice de informalidad, a la provincia de Panamá le siguen Panamá Oeste con 275.779, Chiriquí con 178.012, Colón con 178.012, Coclé con 95.395, Veraguas con 77.059, Bocas del Toro con 48.711, Herrera con 47.571, Los Santos con 39.506, comarca Ngäbe Buglé con 20.700, Darién con 13.796, comarca Guna Yala con 8.046 y comarca Emberá con 2.195.

El consultor laboral, René Quevedo, destacó que si bien el desempleo subió de 7,4 % a 9,5 % y la informalidad pasó de 47,4 % a 49,3%, hoy hay 15.363 más personas buscando trabajo que hace un año, y 30,682 menos trabajando.

Otro aspecto que subrayó Quevedo es que se registró una contracción de la Población Ocupada No Agrícola, de 1.613.670 trabajadores (agosto 2023) a 1.566.014 en octubre 2024, una reducción de 47.656 empleos no agrícolas.

Asimismo, dijo, se reportó una disminución de 54.107 empleos formales no agrícolas en 14 meses, parcialmente compensada por el aumento del empleo informal.

Como contexto, Quevedo explicó que con un nivel de informalidad laboral de 49,3 % de la Población Ocupada No Agrícola, la cifra de trabajadores No Agrícolas (privados y públicos) a octubre 2024 (794.411) es escasamente superior a la existente en agosto 2011 (790.917), cuando la informalidad era de 36,9 %, la más baja en los últimos 20 años (pero hoy tenemos la más alta de los últimos 20 años).

En Panamá, una persona que se encuentra en la informalidad laboral es aquella que trabaja en empleos no regulados por el Estado y que no cuenta con los beneficios y protecciones laborales formales, como seguridad social, seguro de salud, vacaciones pagadas y derechos de jubilación.

Estos trabajadores suelen estar empleados en sectores como el comercio ambulante, pequeños emprendimientos, trabajos domésticos, y otros empleos que no están registrados oficialmente.

Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), aclaró, que los informales al final son personas que se manejan con su propia economía, pero no pagan impuestos, no tienen planillas y no pagan seguro social. “Más bien, es un sector que maneja un altísimo número de fondos, pero no están pagando ni impuestos ni haciendo los aportes a la CSS. Es por eso que el sector informal afecta directamente a la economía nacional”, sentenció Martínez, quien defendió que esto en nada se compara con las micro, pequeñas y medianas empresas que sí cotizan y pagan impuestos.