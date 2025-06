Los negocios que más incumplen en el descuento para jubilados, según la Acodeco

De enero a junio del 2025 se han presentado 173 denuncias por incumplimiento de algunos de los beneficios que otorga la Ley 6 de 1987 a ciudadanos jubilados, pensionados y de la tercera edad (mujeres de 55 años o más, y hombres de 60 años o más), informó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

La mayoría de estos casos corresponde a 115 denuncias por irregularidades en el descuento del 25 % que deben aplicar los restaurantes.

Otras quejas se relacionan con 16 casos por no otorgar el 15 % en franquicias de comida rápida; 13 contra hoteles, pensiones y moteles; 10 por incumplimiento del 25 % en pasajes aéreos; y ocho por no aplicar el 20 % de descuento en medicamentos, entre otros.

Cuando se presenta una denuncia por incumplimiento de estos beneficios, Acodeco elabora un informe diario que remite al Departamento de Verificación, el cual realiza las visitas correspondientes a los locales comerciales señalados. Si se comprueba la falta, se levanta el acta respectiva y se inicia el trámite para que el agente económico presente su descargo.

En caso de que no se respeten los descuentos establecidos en la Ley No. 6, se recomienda en primer lugar presentar el reclamo ante el encargado del establecimiento. Si este no resuelve la situación, el siguiente paso es reportar el caso a Acodeco con evidencias, como facturas, fotografías, entre otros documentos.

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima mediante las diferentes plataformas de la Acodeco, quien además invita a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad a conocer bien los beneficios y descuentos que establece la Ley No. 6 de 1987.

Asimismo, dijo, las empresas estatales y privadas que presten servicios públicos deben contar con un espacio o ventanilla exclusiva para la atención de jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. Acodeco recomienda, además, extender este trato preferencial en otros comercios como una buena práctica comercial.