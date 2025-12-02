Procurador Luis Gómez reafirma compromiso anticorrupción de Panamá ante la ONU

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, representó a Panamá en la Segunda Conferencia Global para la Medición de Actos de Corupción, un encuentro internacional que se desarrolló este martes 2 de diciembre en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El evento fue organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) y la Academia Internacional Anticorrupción (IACA), y reunió a delegaciones de oficinas nacionales de estadística, organismos anticorrupción, académicos, sociedad civil y sector privado.

Durante su intervención, el procurador subrayó que mejorar la calidad de la información pública, fortalecer los sistemas de datos y fomentar una cultura institucional de transparencia es parte fundamental del compromiso asumido por Panamá.

El funcionario enfatizó que contar con datos precisos para medir la corrupción es indispensable para diagnosticar sus causas y diseñar políticas públicas efectivas.

“Nos comprometemos a fortalecer los sistemas de información, mejorar la calidad y apertura de los datos públicos, y promover una cultura institucional de transparencia”, dijo.

El obejtivo de la conferencia era avanzar en la medición precisa de la corrupción, un recurso clave para comprender sus causas y consecuencias, así como para diseñar políticas efectivas basadas en evidencia. A esta cita global también asistió la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), en representación del país.

Las agencias convocantes buscan avanzar en la creación de indicadores comparables y confiables, capaces de mejorar la efectividad de las políticas públicas contra la corrupción, reforzar la transparencia y robustecer la rendición de cuentas a nivel global.

En esa línea, el procurador reiteró el compromiso con el fortalecimiento de sus programas especializados para combatir la corrupción y mejorar la detección y recuperación de activos vinculados a actividades ilícitas.

“Aprovecho esta oportunidad para expresar el compromiso institucional de consolidar y fortalecer aún más los programas específicos de lucha contra la corrupción, así como la detección e incautación de activos derivados de ella. Para ello, es esencial la labor y colaboración de los actores de la comunidad internacional”, expresó Gómez.