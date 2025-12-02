  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Alcaldes solicitan al Ejecutivo fondos extraordinarios para fin de año

La carta fue enviada al presidente de la República, José Raúl Mulino.
La carta fue enviada al presidente de la República, José Raúl Mulino. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 02/12/2025 18:42
AMUPA pidió al presidente Mulino transferencias de fin de año para que juntas comunales y alcaldías mantengan servicios básicos y atiendan emergencias

La Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) habría solicitado al presidente de la República, José Raúl Mulino, la asignación de recursos extraordinarios para enfrentar el incremento de demandas ciudadanas y presiones operativas que experimentan los gobiernos locales durante el cierre del año fiscal.

En una carta dirigida al mandatario, y que La Estrella de Panamá pudo leer, la presidenta de AMUPA, Jannelle González, plantea la necesidad de transferir $10 mil a cada una de las 701 juntas comunales del país y $20 mil a las 81 alcaldías, con el fin de sostener los servicios básicos y atender situaciones urgentes que afectan directamente a las comunidades.

El documento expone que las últimas semanas del año representan uno de los periodos de mayor exigencia institucional para los gobiernos locales, debido al aumento en las solicitudes de apoyo social dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad y a la intensificación de labores de ordenamiento, ornato, limpieza y mantenimiento de espacios públicos.

Estas necesidades, según AMUPA, generan una presión adicional sobre las juntas comunales y municipios, que deben responder con recursos limitados mientras se preparan para el inicio del nuevo año.

González destaca que las autoridades locales, por su proximidad territorial, son las primeras llamadas a brindar acompañamiento a la población, en concordancia con los principios de equidad, participación y corresponsabilidad establecidos en la Ley 37 de Descentralización y reforzados por la Ley 66. Por ello, advirtió que el funcionamiento mínimo de las estructuras municipales requiere un soporte presupuestario que garantice continuidad en los servicios esenciales.

La petición de AMUPA plantea que los fondos solicitados permitirían atender contingencias inmediatas y fortalecer la presencia institucional en todo el país, evitando disparidades entre municipios con mayor capacidad financiera y aquellos que dependen principalmente de transferencias estatales.

La organización aseguró que el objetivo es que todos los gobiernos locales, sin distinción, cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar las demandas operativas propias del cierre del año.

A la vez, la presidenta de AMUPA expresó la disposición del gremio para coordinar con el Órgano Ejecutivo la ejecución y supervisión de los recursos, con el compromiso de que estas transferencias se utilicen bajo criterios de legalidad, transparencia y servicio comunitario. Subrayó que el fortalecimiento municipal es fundamental para la convivencia y el desarrollo local, especialmente en momentos de mayor sensibilidad social.

La solicitud se da en un contexto donde los municipios reclaman mayores recursos y donde el país mantiene un debate activo sobre la efectividad del modelo de descentralización y la equidad en la distribución de fondos públicos.

VIDEOS

Video: El papa rezó en la zona cero de la explosión del puerto de Beirut y consoló a las familias
El papa León XIV reza en silencio en el lugar de la explosión en el puerto de Beirut de agosto de 2020, durante su primer viaje apostólico, en Beirut, Líbano, el 2 de diciembre de 2025. EFE/EPA/YARA NARDI / POOL
El papa León XIV reza en silencio en el lugar de la explosión en el puerto de Beirut de agosto de 2020, durante su primer viaje apostólico, en Beirut, Líbano, el 2 de diciembre de 2025. EFE/EPA/YARA NARDI / POOL ( YARA NARDI / POOL / EFE )

El papa León XIV rezó este martes en la zona cero de la explosión del puerto de Beirut y consoló a algunas de las familias que llevaban consigo las fotos...

Video: Papamóvil de Francisco llega a Belén como clínica pero Israel no permite que entre en Gaza
-El papamóvil que el difunto papa Francisco utilizó durante su visita a Belén en 2014 llegó a dicha localidad cisjordana este martes convertido en clínica itinerante con destino Gaza, pero las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la Franja. La conversión del automóvil papal en una clínica que preste servicio en Gaza, sobre todo a niños, fue uno de los últimos deseos de su santidad, informó el Vaticano tras el fallecimiento de Francisco Bergoglio el pasado 21 de abril.-EFE/ Guillermo Azábal
-El papamóvil que el difunto papa Francisco utilizó durante su visita a Belén en 2014 llegó a dicha localidad cisjordana este martes convertido en clínica itinerante con destino Gaza, pero las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la Franja. La conversión del automóvil papal en una clínica que preste servicio en Gaza, sobre todo a niños, fue "uno de los últimos deseos" de su santidad, informó el Vaticano tras el fallecimiento de Francisco Bergoglio el pasado 21 de abril.-EFE/ Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

La clínica en cuestión estará provista de pruebas rápidas, kits de sutura, jeringuillas, suministros de oxígeno, vacunas y una pequeña nevera para almacenar...

Lo Nuevo