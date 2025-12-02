Alcaldes solicitan al Ejecutivo fondos extraordinarios para fin de año

Estas necesidades, según AMUPA, generan una presión adicional sobre las juntas comunales y municipios, que deben responder con recursos limitados mientras se preparan para el inicio del nuevo año.González destaca que las autoridades locales, por su proximidad territorial, son las primeras llamadas a brindar acompañamiento a la población, en concordancia con los principios de equidad, participación y corresponsabilidad establecidos en la<b> Ley 37 de Descentralización y reforzados por la Ley 66</b>. Por ello, advirtió que el funcionamiento mínimo de las estructuras municipales requiere un soporte presupuestario que garantice continuidad en los servicios esenciales.