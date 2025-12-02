Alcaldes solicitan al Ejecutivo fondos extraordinarios para fin de año

La Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) habría solicitado al presidente de la República, José Raúl Mulino, la asignación de recursos extraordinarios para enfrentar el incremento de demandas ciudadanas y presiones operativas que experimentan los gobiernos locales durante el cierre del año fiscal. En una carta dirigida al mandatario, y que La Estrella de Panamá pudo leer, la presidenta de AMUPA, Jannelle González, plantea la necesidad de transferir $10 mil a cada una de las 701 juntas comunales del país y $20 mil a las 81 alcaldías, con el fin de sostener los servicios básicos y atender situaciones urgentes que afectan directamente a las comunidades. El documento expone que las últimas semanas del año representan uno de los periodos de mayor exigencia institucional para los gobiernos locales, debido al aumento en las solicitudes de apoyo social dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad y a la intensificación de labores de ordenamiento, ornato, limpieza y mantenimiento de espacios públicos.

Estas necesidades, según AMUPA, generan una presión adicional sobre las juntas comunales y municipios, que deben responder con recursos limitados mientras se preparan para el inicio del nuevo año. González destaca que las autoridades locales, por su proximidad territorial, son las primeras llamadas a brindar acompañamiento a la población, en concordancia con los principios de equidad, participación y corresponsabilidad establecidos en la Ley 37 de Descentralización y reforzados por la Ley 66. Por ello, advirtió que el funcionamiento mínimo de las estructuras municipales requiere un soporte presupuestario que garantice continuidad en los servicios esenciales.