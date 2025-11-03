Panamá refuerza su defensa digital ante la ola de ciberataques globales

El fortalecimiento de la defensa digital no solo responde a una obligación normativa, sino también a una estrategia económica de sostenibilidad.Según reportes del sector, los ciberataques a instituciones financieras pueden generar pérdidas superiores a los $4 millones por evento, mientras que las interrupciones operativas derivadas de brechas de seguridad afectan la productividad y la confianza de los clientes.En ese contexto, la adopción de modelos de seguridad gestionada con automatización e inteligencia artificial se consolida como una tendencia creciente entre las empresas y entidades públicas de Panamá y Centroamérica.