Panamá y Estados Unidos desarrollan curso de supervivencia en selva en Colón

Un total de 128 efectivos de la Marina de Estados Unidos y tres instructores de las fuerzas de seguridad panameñas participaron este sábado 1 de agosto en una jornada de entrenamiento conjunto en Fort Sherman, provincia de Colón. La iniciativa está orientada a fortalecer la cooperación regional y la capacidad de respuesta ante amenazas que puedan afectar infraestructuras estratégicas como el Canal de Panamá, así como otros desafíos para la seguridad regional, entre ellos el accionar de fuerzas irregulares y el crimen organizado transnacional. El curso de orientación en la selva es una capacitación dirigida por los estamentos de seguridad panameños, entre ellos el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos. El programa entrena a personal de ambas naciones en habilidades de supervivencia y movilidad necesarias para operar en entornos austeros. El director del Senan, Luis Antonio De Gracia, explicó a los medios de comunicación presentes que estos entrenamientos tienen un enfoque preventivo. “Sabemos que nuestro principal activo estratégico es el Canal de Panamá, por lo que tenemos que estar preparados. Nuestras capacidades deben estar listas para responder ante cualquier ataque que pudiera afectar al Canal de Panamá”, reiteró.

Por su parte, el teniente Renaldo Olier, encargado del cuerpo de instructores del área de entrenamiento de selva del Senan, destacó que uno de los principales beneficios del curso ha sido el intercambio de conocimientos entre el personal panameño y estadounidense.

“Como principal experiencia y objetivo de este curso ha estado compartir diferentes experiencias con personal de los Estados Unidos y con el personal panameño, lo cual se va a plasmar en el entorno de entrenamiento y operativo de nuestra institución”, explicó. Según detalló, los participantes han recibido instrucción en diversas áreas, entre ellas navegación terrestre, operaciones ribereñas, toma de playa, patrullajes terrestres, evacuaciones médicas de emergencia por vía aérea y supervivencia en entornos selváticos. El oficial señaló que estas capacidades permitirán que las unidades desarrollen sus funciones de manera más profesional y reduzcan los riesgos asociados a las operaciones que realizan diariamente. Si bien estos entrenamientos conjuntos forman parte de un esquema de cooperación previamente establecido, las actividades se desarrollan en un contexto marcado por los preparativos de los ejercicios militares Panamax, cuyo inicio está previsto para este lunes. Considerado uno de los principales ejercicios multinacionales de seguridad de la región, Panamax contará con la participación de alrededor de 19 países, entre ellos Colombia, Argentina y Países Bajos.

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