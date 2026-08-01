Panamá y Estados Unidos desarrollan curso de supervivencia en selva en Colón

Un total de <b>128 efectivos de la Marina de <a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b> y <b>tres instructores de las fuerzas de seguridad panameñas</b> participaron este sábado 1 de agosto en una jornada de entrenamiento conjunto en <b>Fort Sherman</b>, provincia de <b><a href="/tag/-/meta/colon">Colón</a>.</b>La iniciativa está orientada a fortalecer la cooperación regional y la capacidad de respuesta ante amenazas que puedan afectar infraestructuras estratégicas como el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b>, así como otros desafíos para la seguridad regional, entre ellos el accionar de fuerzas irregulares y el <b>crimen organizado transnacional</b>.El <b>curso de orientación en la selva</b> es una capacitación dirigida por los estamentos de seguridad panameños, entre ellos el <b><a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Servicio Nacional Aeronaval (Senan)</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/senafront-servicio-nacional-de-fronteras">Servicio Nacional de Fronteras</a></b> y la <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a></b>, en coordinación con el <b><a href="/tag/-/meta/comando-sur">Comando Sur de Estados Unidos</a></b>. El programa entrena a personal de ambas naciones en habilidades de supervivencia y movilidad necesarias para operar en entornos austeros.El director del Senan, <b>Luis Antonio De Gracia</b>, explicó a los medios de comunicación presentes que estos entrenamientos tienen un enfoque preventivo.'Sabemos que nuestro principal activo estratégico es el <b>Canal de Panamá</b>, por lo que tenemos que estar preparados. Nuestras capacidades deben estar listas para responder ante cualquier ataque que pudiera afectar al Canal de Panamá', reiteró.