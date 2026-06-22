Elecciones de la Asamblea: Vamos no descarta candidato propio y alianza con el Panameñista

La coalición Vamos continúa evaluando las posibles alianzas de cara a la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio, mientras enfrenta un escenario marcado por la salida y separación de algunos de sus miembros.

En una entrevista para TVN Noticias, el presidente de la coalición Juan Diego Vásquez, aseguró que la bancada aún no ha definido si impulsará una candidatura propia, aunque no descartó la posibilidad.

“La bancada decidió hablar con el resto de las bancadas legislativas para entender cuál va a ser el escenario que esas bancadas están presentándole al país y, sobre esa línea, tomar una decisión”, señaló.

Según explicó, los diputados de Vamos han sostenido reuniones con distintas bancadas de la Asamblea para conocer sus propuestas y evaluar eventuales acuerdos políticos.

“También está la posibilidad de que en esa conversación surja un candidato dentro de la bancada y que éste o ésta candidata empiecen a buscar los votos para poder lograr algo interesante frente al primero de julio y frente a la escogencia de las comisiones para este próximo año legislativo” señaló.

Posible alianza con el Panameñista

Sobre una eventual alianza con el Partido Panameñista, Vásquez sostuvo que no está descartada, aunque consideró que primero esa bancada debe definir su propia posición.

“Yo no puedo decir que es descartada, pero yo creo que los parameñistas tienen que ponerse de acuerdo”, manifestó.

No obstante, cuestionó la gestión del actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, al considerar que no cumplió con las expectativas que tenía parte de la oposición cuando apoyó su elección el año pasado.

“El resultado, creo que todo el país ya lo ha conocido. Está lejos de ser lo que esperaba la bancada, está lejos de ser lo que yo, como panameño, como alguien que estuvo en la asamblea, hubiese querido”, expresó.

Escogencia de diputados

Vásquez reconoció que la coalición cometió errores al respaldar a algunos candidatos que posteriormente se distanciaron del grupo.

“Yo me equivoqué. La coalición se equivocó porque pese a que las personas se vendían de una forma, evidentemente eran de otra. Y eso es normal. Es normal en este equipo, en cualquier equipo ha pasado cien veces”, afirmó.

A pesar de las diferencias internas y de las recientes separaciones dentro de la bancada, Vásquez rechazó que la coalición atraviese una crisis.

Agregó que la decisión de apartar a diputados que, a juicio de la organización, actuaron en contra de los principios del colectivo, responde a la necesidad de preservar la coherencia del proyecto político.

Ejecutivo en la Asamblea

Durante la entrevista, Vásquez también cuestionó la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, al asegurar que el Gobierno ha buscado influir en las decisiones de la Asamblea.

“El gobierno ha buscado desde el Ejecutivo avasallar la autonomía y la independencia del orden legislativo, como se ha dicho en muchas ocasiones”, aseguró.

En ese sentido, reiteró que uno de los principales objetivos de la Asamblea debe ser ejercer un contrapeso efectivo frente al Ejecutivo.

El dirigente adelantó que entre las prioridades de Vamos para el próximo período legislativo figuran la generación de empleo, la reactivación económica, la atención a la niñez y las personas con discapacidad, así como la lucha contra la corrupción.