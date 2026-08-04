Comunicado y denuncia ante la opinión pública

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Iniciamos este comunicado manifestando que contra Corporación La Prensa, S.A., diario de circulación nacional y contra Rolando Rodriguez, mantengo una querella penal activa por el delito de calumnia e injuria por la publicación del 01 de junio de 2026.
La libertad de expresión y de prensa son pilares fundamentales, pero su ejercicio conlleva responsabilidades y este sujeto a los límites establecidos por la ley. Ningún medio ni periodista debe considerarse autorizado para difundir acusaciones contra una persona sin el debido sustento. En mi caso, considero que el diario La Prensa y el periodista involucrado han publicado información falsa y lesiva para mi reputación, razón por la cual he presentado lo que en derecho corresponde.
Sin importar con lo antes mencionado, el periódico y el periodista deciden reincidir de forma flagrante en conductas difamatorias y contrarias a la Ley. En dicha publicación, se afirma de manera temeraria e irresponsable que los hermanos del señor Ramón Carretero, incluyéndome a mí Vicente Luis Carretero de forma directa, nos hemos “beneficiado de contratos con los gobiernos de Venezuela y Cuba por años” lo que es totalmente falso.
Asimismo, es un hecho de conocimiento público que un exdirectivo de La Prensa fue calificado públicamente y se mencionó que el honor mal concedido se convierte en deshonra por su conducta de chantaje, esto quedó plasmado en redes sociales oficiales del embajador de Estados Unidos.
Ante esta nueva agresión mediática, manifiesto categóricamente como sigue:
Hago un llamado urgente y firme al Ministerio Público de la República de Panamá, para que no permita que un medio de comunicación y sus periodistas sigan publicando difamaciones sin una sola prueba legal, bajo una total impunidad, esta conducta envía un mensaje peligroso a la sociedad; que, en nuestro país, cualquiera puede destruir o pisotear la honra y la integridad financiera de un ciudadano honesto si tiene una imprenta a su disposición.
Como ciudadano, solicito que todas las personas reciban igual protección de la ley y que las denuncias por presuntas calumnias e injurias sean investigadas con imparcialidad, sin importar quién sea el medio o periodista involucrado.
Es inaceptable que Rolando Rodriguez, plenamente consciente de la acción penal en su contra, continúe evadiendo los canales legales y no se haya notificado formalmente ante las autoridades, violando abiertamente el procedimiento judicial de la República de Panamá mientras sigue utilizando un medio masivo para atacar mi reputación.
Exijo a las autoridades correspondientes que actúen con celeridad, que apliquen todo el peso de la ley contra el periódico y el o los periodistas querellados, y que garanticen de manera efectiva la protección de los derechos constitucionales y la honra que a todo ciudadano le corresponde.
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