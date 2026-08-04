Comunicado y denuncia ante la opinión pública

Iniciamos este comunicado manifestando que contra Corporación La Prensa, S.A., diario de circulación nacional y contra Rolando Rodriguez, mantengo una querella penal activa por el delito de calumnia e injuria por la publicación del 01 de junio de 2026.

La libertad de expresión y de prensa son pilares fundamentales, pero su ejercicio conlleva responsabilidades y este sujeto a los límites establecidos por la ley. Ningún medio ni periodista debe considerarse autorizado para difundir acusaciones contra una persona sin el debido sustento. En mi caso, considero que el diario La Prensa y el periodista involucrado han publicado información falsa y lesiva para mi reputación, razón por la cual he presentado lo que en derecho corresponde.

Sin importar con lo antes mencionado, el periódico y el periodista deciden reincidir de forma flagrante en conductas difamatorias y contrarias a la Ley. En dicha publicación, se afirma de manera temeraria e irresponsable que los hermanos del señor Ramón Carretero, incluyéndome a mí Vicente Luis Carretero de forma directa, nos hemos “beneficiado de contratos con los gobiernos de Venezuela y Cuba por años” lo que es totalmente falso.

Asimismo, es un hecho de conocimiento público que un exdirectivo de La Prensa fue calificado públicamente y se mencionó que el honor mal concedido se convierte en deshonra por su conducta de chantaje, esto quedó plasmado en redes sociales oficiales del embajador de Estados Unidos.

Ante esta nueva agresión mediática, manifiesto categóricamente como sigue: