Asamblea abre discusión sobre cambios a la Ley de Carrera Administrativa

Funcionarios públicos, dirigentes gremiales y diputados iniciaron este martes la discusión de los cambios que se introducirían en la nueva Ley de Carrera Administrativa, cuyo objetivo principal es modernizar su contenido y evitar que sea utilizada como un escudo político que impida la destitución de funcionarios del sector gubernamental.

El debate se llevó a cabo en la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con la participación de representantes de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) y miembros del Órgano Legislativo. Entre los temas abordados estuvieron el derecho a la apelación, los procesos de desacreditación y los vacíos existentes en la normativa actual.

Aunque las discusiones se han desarrollado sin mayores contratiempos, el secretario general de Fenasep, Rubén Darío Quijada, advirtió que el proyecto que el gremio presentó al Órgano Ejecutivo y que fue analizado durante cinco meses es “totalmente diferente” al que actualmente se discute en la Asamblea Nacional.

Quijada reconoció que la Ley de Carrera Administrativa necesita ser actualizada, ya que la normativa vigente data de 1990, pero recordó las palabras del presidente José Raúl Mulino, que no siempre es necesario crear nuevas leyes, sino aplicar de manera efectiva las que ya existen.

El dirigente sindical explicó que la mala imagen de la Carrera Administrativa se originó cuando, durante los gobiernos de Ernesto Pérez Balladares y Martín Torrijos, se incorporaron cerca de 20 mil funcionarios al sistema, aprovechando la mayoría legislativa de esos periodos. Según indicó, esta situación se convirtió luego en un conflicto político durante la administración de Ricardo Martinelli.

De acuerdo con Quijada, los funcionarios públicos son el eslabón más débil del sistema, por lo que las leyes deben estar orientadas a protegerlos y no a perjudicarlos. Añadió que la permanencia en el sector público debe basarse en el mérito y el desempeño laboral, y no en el clientelismo político, práctica que ha dañado la esencia de la Carrera Administrativa.

Por su parte, el diputado Edwin Vergara, quien participa en la discusión del proyecto, destacó que el proceso se está llevando a cabo de manera transparente y abierta a la participación de todos los gremios involucrados. Subrayó que la propuesta enviada por el Ejecutivo no es inamovible ni está escrita en piedra.

“Hemos abierto un diálogo y estamos tomando en cuenta todos los puntos de vista y recomendaciones. Se abrió un espacio para que los involucrados envíen sugerencias artículo por artículo, las cuales serán analizadas para preparar una ley equilibrada para los empleados públicos del país”, afirmó Vergara.

El diputado consideró necesaria la revisión de la Ley de Carrera Administrativa debido a los vacíos existentes, así como la necesidad de mejorar las condiciones tanto de los funcionarios como del propio Estado.

Agregó que los cambios también buscan erradicar la percepción de que esta normativa funciona como un mecanismo de blindaje político.