Reforma a la carrera administrativa llega a la Asamblea Nacional

Restablecer la figura del concurso público: este será el eje vertebral de la carrera administrativa, garantizando procesos de selección basados en mérito, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y los compromisos suscritos por Panamá, según Orillac.Sistema integrado de gestión de recursos humanos: se implementará una plataforma que centralice y modernice los procesos de administración de personal en todas las instituciones del Estado.Creación del Instituto Nacional de Administración Pública: se establecerá un organismo autónomo, técnico y objetivo, con independencia funcional, encargado de la rectoría del sistema de recursos humanos del país.Profesionalización del servicio público: se busca asegurar que la permanencia de los funcionarios dependa de su mérito, desempeño y contribución efectiva al fortalecimiento institucional.La propuesta será ahora discutida en la Asamblea, donde deberá pasar por el proceso de debate en comisiones y posteriormente en el pleno legislativo.