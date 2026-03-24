Bioetanol pasa primer debate en la Asamblea Nacional, su uso será obligatorio

El proyecto de Ley 443 sobre el uso del bioetanol fue aprobado este martes 24 de marzo en primer debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. El proyecto recibió 5 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

“Es muy positivo porque el proyecto una vez se convierta en ley de la República, una vez que pase el segundo debate, el tercer debate y la sanción del presidente y sea promulgado en Gaceta va efectivamente a generar todo un proceso que va a involucrar una generación de empleos importantes para el país, una mejora en la economía sustancial de las áreas rurales sobre todo el desarrollo del agro”, manifestó el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, tras la aprobación del proyecto. “Va también a beneficiar el ambiente y es un compromiso que tenemos de que este tipo de iniciativas sigan y permanezcan y que podamos nosotros también equipararnos a aquellos países que a nivel mundial ya lo desarrollan con todo éxito”, añadió.

Diputados de la comisión intentaron introducir modificaciones para que el uso del bioetanol no fuera obligatorio, sino una opción para el consumidor. Sin embargo, no fueron aprobadas.

“Lo que pasa es que no hacerlo obligatorio implicaría que toda la cadena de suministro nacional, desde las terminales de combustible, las estaciones de combustibles sobre todo, tendrían que duplicar infraestructuras. Esa duplicación de infraestructuras también hay que pagarlas. En realidad, lo que vas a producir serán aumentos en los costos de los combustibles también y adicionalmente no se puede garantizar la calidad de varios productos”, argumentó Rodríguez.

El secretario comparó al etanol con otros aditivos al combustible, señalando que actualmente el consumidor no tiene la opción de escoger los aditivos que añaden las gasolineras al combustible. En el caso del bioetanol, sería el 10% del combustible despachado en las bombas.

Sobre el precio final, Rodríguez advirtió que hay distintas variables que afectan el precio del combustible, pero estima que habrá un ahorro. “No puedo decirles a futuro lo que va a ocurrir porque las variables son muy dependientes de la geopolítica en cuanto a los derivados de petróleo, pero en el análisis hecho hasta la fecha si este programa se hubiera implementado hace 10 años hubiésemos tenido una reducción en promedio entre 2 y 3 centavos por galón. Hoy en día, con los altos precios que hay en los combustibles fósiles y que todos lo estamos sintiendo y resintiendo hasta se hubiese podido alcanzar una disminución de hasta unos 20 centavos por galón”, destacó.