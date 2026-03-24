Pescadores culpan a las normas ante el descontrol revelado por La Decana

Luego de que La Estrella de Panamá revelara que la flota de pesca con palangre no utiliza el monitoreo satelital como lo dictamina el Decreto 126 de 2017, que hay una flota enmascarada en la que barcos con sistemas industriales son fiscalizados como de “pequeña escala” y la falta de revisión de bitácoras pesqueras, el sector de los pescadores negó el descontrol.

Kelvin Gómez, representante del sector pesquero dijo a este diario que “no hay tal desorden” y que el sector pesquero no es el que hace las normas “la culpa es de los legisladores”.

La embarcación palangrera de Gómez carece de monitoreo, a su juicio, la ley no se lo exige por ser de“pequeña escala”.

La Estrella de Panamá publicó los días 23 y 24 de marzo pasado la investigación “Descontrol pesquero : solo 14% de la flota palangrera tiene monitoreo satelital” y “Una flota pesquera enmascarada y bitácoras sin revisar: otra ‘coexistencia’ normativa de la ARAP.

En las notas se reveló que apenas el 14% de los barcos palangreros tienen el monitoreo satelital o VMS (en inglés) cuando el Decreto 126 de 2017 lo obliga para todos los barcos palangreros, incluyendo a los de pesca ribereña. El cálculo de La Decana se hizo con la lista de embarcaciones palangreras de servicio interior y la información de las naves con VMS -entregado por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) - hasta julio pasado.

Tras la publicación la ARAP explicó que no es 14% sino 34% las naves con VMS al día de hoy, contando solo las licencias activas. Es decir más de la mitad de la flota carece del monitor para seguimiento. Sin embargo, excusó la no aplicación con obligatoriedad indicando que el Decreto de 2017 “coexiste” con el Decreto Ejecutivo 13 de 2023 que reglamenta la Ley de Pesca.

Pero Panamá adoptó el Acuerdo de Escazú por lo que no aplicar la obligatoriedad “es una regresión” que lo prohibe el acuerdo, resaltó la organización ecologista Centro de Incidencia Ambiental

El VMS “es un requisito vigente” coincidió Tania Arosemena representante de la Fundación Marviva, y añadió que la “debilidad en su implementación obedece a múltiples factores. Cada propietario de barcos tiene la obligatoriedad de cumplir la ley y por otro lado la ARAP “tiene limitaciones presupuestarias” que la afectan.

La misma “coexistencia” de normas fue el argumento de la ARAP ante la falta de verificación de las bitácoras pesqueras, otro proceso de fiscalización fallido y el registro enmascarado de barcos palangreros que cuentan con en el dispositivo mecanizao para recoger los anzuelos pero que aparecen en el registro de la ARAP como de “pequeña escala”, lo que impide su fiscalización adecuada.