MOCA cuestiona reforma electoral aprobada en primer debate

El Movimiento Otro Camino (MOCA) cuestionó la reforma al Código Electoral aprobada en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional y anunció que su bancada presentará modificaciones durante el segundo debate.
En un comunicado firmado por su secretario general, Mario Pinzón, y el coordinador de bancada, Ernesto Cedeño Alvarado, el colectivo sostuvo que algunos de los cambios aprobados afectan la libre postulación y el proceso de formación de nuevos partidos políticos.
“Quien escribe las reglas electorales quiere terminar siendo juez y parte para perpetuarse en el poder”, señaló MOCA en el documento, en el que también afirmó que ajustar las reglas electorales para favorecer o limitar a determinados sectores “debilita nuestra democracia, limita la participación ciudadana y erosiona la confianza en las instituciones”.
La Comisión de Gobierno aprobó el proyecto de ley 699 en primer debate el 23 de septiembre. La votación terminó con siete votos a favor y dos en contra. Durante la discusión, el proyecto presentado por el Tribunal Electoral recibió cerca de 50 modificaciones.
El Tribunal Electoral presentó la iniciativa como una actualización del marco jurídico para las elecciones generales de mayo de 2029. El proyecto recoge propuestas discutidas durante el proceso de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en la que participaron partidos políticos, representantes de la libre postulación, organizaciones de la sociedad civil, academia e instituciones públicas.
MOCA centró sus críticas en las disposiciones que, según el partido, pueden incidir sobre la participación de candidatos independientes y sobre las organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos.
La agrupación considera que estas medidas pueden reducir las posibilidades de participación de ciudadanos que no forman parte de los partidos establecidos.
“Limitan la posibilidad a más panameños de participar en las próximas elecciones con reglas claras y justas para todos”, afirmó el colectivo.
Entre los temas que generaron discusión durante el primer debate también estuvieron la libre postulación y la creación de nuevos partidos políticos. La Asamblea reportó que estos mecanismos estuvieron entre los asuntos abordados durante la discusión ciudadana del proyecto.
Otro de los puntos discutidos en el proyecto es el porcentaje de adherentes requerido para la formación de partidos y para las candidaturas por libre postulación. El aumento del requisito del 2% al 3% figura entre los cambios que MOCA cuestiona.
Con los 2,275,157 votos válidos de la elección presidencial de 2024, el 2% representa 45,503 adherentes, mientras que el 3% equivale a 68,255. La diferencia entre ambos porcentajes es de 22,752 ciudadanos.
Ante el avance del proyecto hacia el segundo debate, la bancada Seguimos, integrada por diputados vinculados a MOCA, anunció que presentará modificaciones.
El partido dijo que sus propuestas buscarán defender la participación ciudadana, la transparencia y la democracia, y adelantó que se opondrá a disposiciones que considere restrictivas para la participación política.
La discusión del proyecto 699 no se limita a los requisitos para partidos y candidaturas independientes. Durante el primer debate también surgieron propuestas relacionadas con el financiamiento electoral, la paridad de género, la fiscalización y el futuro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
La Comisión de Gobierno también analizó una propuesta del proyecto para eliminar la Comisión Nacional de Reformas Electorales y sustituirla por un mecanismo de consulta ciudadana. La bancada Vamos, por su parte, planteó mantener y fortalecer esa comisión.
Con la aprobación en primer debate, el proyecto 699 pasa a la siguiente etapa de discusión legislativa. En ese escenario, MOCA prepara sus propuestas de modificación mientras otros sectores políticos y ciudadanos mantienen posiciones distintas sobre el alcance de los cambios al Código Electoral.
El debate definirá las reglas que regirán aspectos de la participación política para las elecciones generales de 2029.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...