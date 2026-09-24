MOCA cuestiona reforma electoral aprobada en primer debate

El Movimiento Otro Camino (MOCA) cuestionó la reforma al Código Electoral aprobada en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional y anunció que su bancada presentará modificaciones durante el segundo debate. En un comunicado firmado por su secretario general, Mario Pinzón, y el coordinador de bancada, Ernesto Cedeño Alvarado, el colectivo sostuvo que algunos de los cambios aprobados afectan la libre postulación y el proceso de formación de nuevos partidos políticos. “Quien escribe las reglas electorales quiere terminar siendo juez y parte para perpetuarse en el poder”, señaló MOCA en el documento, en el que también afirmó que ajustar las reglas electorales para favorecer o limitar a determinados sectores “debilita nuestra democracia, limita la participación ciudadana y erosiona la confianza en las instituciones”. La Comisión de Gobierno aprobó el proyecto de ley 699 en primer debate el 23 de septiembre. La votación terminó con siete votos a favor y dos en contra. Durante la discusión, el proyecto presentado por el Tribunal Electoral recibió cerca de 50 modificaciones. El Tribunal Electoral presentó la iniciativa como una actualización del marco jurídico para las elecciones generales de mayo de 2029. El proyecto recoge propuestas discutidas durante el proceso de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en la que participaron partidos políticos, representantes de la libre postulación, organizaciones de la sociedad civil, academia e instituciones públicas.

Los cuestionamientos de MOCA

MOCA centró sus críticas en las disposiciones que, según el partido, pueden incidir sobre la participación de candidatos independientes y sobre las organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos. La agrupación considera que estas medidas pueden reducir las posibilidades de participación de ciudadanos que no forman parte de los partidos establecidos. “Limitan la posibilidad a más panameños de participar en las próximas elecciones con reglas claras y justas para todos”, afirmó el colectivo. Entre los temas que generaron discusión durante el primer debate también estuvieron la libre postulación y la creación de nuevos partidos políticos. La Asamblea reportó que estos mecanismos estuvieron entre los asuntos abordados durante la discusión ciudadana del proyecto. Otro de los puntos discutidos en el proyecto es el porcentaje de adherentes requerido para la formación de partidos y para las candidaturas por libre postulación. El aumento del requisito del 2% al 3% figura entre los cambios que MOCA cuestiona. Con los 2,275,157 votos válidos de la elección presidencial de 2024, el 2% representa 45,503 adherentes, mientras que el 3% equivale a 68,255. La diferencia entre ambos porcentajes es de 22,752 ciudadanos.

MOCA anuncia cambios para el segundo debate