Vamos presenta solicitud de partido en medio de reforma electoral

La agrupación Vamos acudirá este viernes 25 de septiembre al Tribunal Electoral para presentar la solicitud de formación de un partido político, en momentos en que la Asamblea Nacional discute una reforma al Código Electoral que propone elevar del 2% al 3% el número mínimo de adherentes requerido para obtener el reconocimiento legal.
La diferencia no es menor. Con base en los 2,275,157 votos válidos registrados en la elección presidencial de 2024, el requisito vigente del 2% representa 45,503 adherentes. Si la reforma entra en vigor con el porcentaje propuesto, la cifra subiría a 68,255 ciudadanos, es decir, 22,752 adherentes adicionales.
El proyecto de ley, que ya pasó el primer debate y permanece en la Asamblea Nacional, incluye una disposición transitoria que establece qué organizaciones podrían conservar el requisito actual.
La aplicación de esa disposición será uno de los puntos que deberá aclararse en el caso de las agrupaciones que inicien su proceso de formación bajo el marco legal vigente.
El proceso de formación comienza con la presentación ante el Tribunal Electoral de los estatutos, la junta directiva provisional, el nombre, el logo, los colores y el programa político de la organización, junto con un respaldo inicial de 500 ciudadanos distribuidos entre provincias y comarcas.
El Tribunal Electoral revisa la documentación, valida las firmas, la identidad y la residencia de los adherentes y abre un periodo para posibles impugnaciones.
Solo después de superar esta etapa comienza la recolección formal de adherentes para cumplir con el requisito establecido en el Código Electoral.
La legislación también fija requisitos de distribución territorial. Entre ellos figura la inscripción de al menos siete adherentes en el 40% de los distritos del país, además de un mínimo de diez adherentes en cada provincia y cinco en cada comarca.
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