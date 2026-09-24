¡Imparable! Gianna Woodruff suma oro y récord en Santa Fe 2026

La vallista Gianna Woodruff conquistó la medalla de oro e impuso un nuevo récord suramericano en los 400 metros con vallas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, encabezando una fecha donde Panamá alcanzó 13 medallas a dos días de la clausura del certamen.

Woodruff detuvo el reloj en 54.11 segundos para apoderarse de la victoria y superar el registro de 56.05 segundos, marca que permanecía vigente desde el 25 de noviembre de 1994 en manos de la colombiana Ximena Restrepo.

Esta nueva hazaña consolida un dominio absoluto en el ciclo regional, donde la atleta panameña se ha proclamado campeona e impuesto nuevos récords en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y, más recientemente, en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Siguiendo en el atletismo en esta justa suramericana, en los 800 metros planos masculinos también hubo medalla de oro, el colonense Chamar Chambers revalidó su título obtenido en Asunción 2022 al registrar un tiempo de 1:46.45 minutos, resultado que además garantizó su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Por su parte, en la disciplina de karate dentro de los -67 kilogramos, Alberto Gálvez obtuvo la presea de plata tras igualar 4-4 en la final frente al chileno Tomás Freire, definición resuelta a favor del rival sudamericano mediante el criterio de primer punto marcado.

En la jornada de tiro con arco recurvo individual, Gisela Cowan venció 6-2 a su compatriota Miriam González en dieciseisavos de final, antes de ceder 4-6 en la etapa de octavos frente a la venezolana Nieves Arango.

En la misma llave, Emma Durán cayó 1-7 ante la ecuatoriana Adriana Espinoza y Liborio Saavedra cedió 4-6 frente al argentino Damián Jajarabilla, previo a la jornada de este viernes 25 de septiembre donde Cowan y Saavedra competirán en la ronda de cuartos de final de equipos mixtos.

Con estos resultados, la delegación panameña acumula un total de 13 preseas en el medallero general, cuando restan dos días para la conclusión de la cita continental.