Netanyahu: desplantes, abucheos y una reunión con presidentes de América Latina

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió en la tarde de este jueves 24 de septiembre con el presidente panameño José Mulino para discutir diferentes temas de cooperación. Además, en el encuentro participaron los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña, y Rodrígo Paz, de Bolivia. Netanyahu le manifestó a Mulino, Paz y Peña toda la disposición de Israel para colaborar en materia de seguridad y tecnología.

El primer ministro dijo que para Israel ha sido importante ver cómo los sistemas democráticos alejados de la izquierda se están posicionado en América Latina, lo que abre muchas oportunidades para que Israel potencie la cooperación con estas naciones.

Por su parte, Mulino le manifestó directamente a Netanyahu el interés por entablar un programa de cooperación en temas como la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Con este escenario, Netanyahu mostró interés en conocer la experiencia y estrategia que diseñó el gobierno de Mulino para controlar la frontera y bloquear la descontrolada migración ilegal a través del Darién hacia Estados Unidos.

Mulino, en tanto, resaltó la importancia de esta reunión y de establecer compromisos concretos. Para ello los países se comprometieron a hacer una lista de las necesidades prioritarias en esta nueva fase de cooperación con Israel. Además, Netanyahu tuvo un encuentro más informal con el presidente de Argentina, Javier Milei, en un sector de Naciones Unidas.

Esta reunión se produce luego de la comparecencia del líder israelí en el tercer día de comparecencia de jefes de Estado y Gobierno en la 81 Asamblea General de Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York.

Antes del encuentro Netanyahu protagonizó uno de los incidentes más llamativos de esta Asamblea General de Naciones Unidas, al quedarse prácticamente solo en el pleno del organismo regional. Como medida de protesta el primer ministro fue recibido con abucheos, mientras que otro grupo de diplomáticos abandonó la sala.