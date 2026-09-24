Best of Panama: Café geisha panameño alcanza $18,004 por kilo en subasta mundial

La subasta mundial del Best of Panama (BOP) cerró este 24 de septiembre con ventas por $3,041,940, luego de 19 horas y 30 minutos de pujas por 50 lotes de café de alta gama, de 15 kilogramos cada uno. Del total, 40 correspondieron a cafés geisha y 10 a otras variedades.

Organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), la subasta comenzó a las 6:00 p.m. del 23 de septiembre y concluyó a la 1:30 p.m. del 24 de septiembre, hora local de Panamá.

Los 40 lotes de geisha superaron los $1,500 por kilogramo, mientras que los varietales registraron precios superiores a los $897 por kilogramo.

En la subasta participaron 83 postores de 21 países. Los 50 lotes fueron adjudicados a 29 compradores de 11 países: China, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos, Panamá, Hong Kong, Arabia Saudita, Malasia y Canadá.

China concentró el 38 % del valor total de las ventas, con la adquisición de 20 lotes. Japón representó el 16 %, correspondiente a seis lotes; Emiratos Árabes Unidos, el 13 %, por nueve lotes, y Corea del Sur, el 10 %, por tres lotes.

El geisha panameño alcanzó los precios más altos

El lote Elida Geisha Torre, de Lamastus Family Estates, obtuvo el precio más alto de la subasta, con $18,004 por kilogramo, para un valor total de $270,060. El café fue adquirido por 京东 JD.com, de China.

El segundo precio más alto correspondió al lote Lérida Waterfall Geisha Natural, de Lérida Estate, propiedad de María Antonela Amoruso, que alcanzó $13,505 por kilogramo. Este café obtuvo el mayor puntaje entre los Geishas Naturales en la reciente Cata Internacional.

También destacaron los lotes Hacienda La Esmeralda Geisha Washed y Geisha Natural, que alcanzaron $10,014 y $10,024 por kilogramo, respectivamente.

En total, cinco lotes de Geisha superaron los $10,000 por kilogramo.

El lote Elida Geisha Vuelta Natural, por su parte, alcanzó $10,008 por kilogramo y fue vendido a The Espresso Lab, de Dubái.