Best of Panama: Café geisha panameño alcanza $18,004 por kilo en subasta mundial

La subasta mundial del Best of Panama (BOP) cerró este 24 de septiembre con ventas por $3,041,940, luego de 19 horas y 30 minutos de pujas por 50 lotes de café de alta gama, de 15 kilogramos cada uno. Del total, 40 correspondieron a cafés geisha y 10 a otras variedades.
Organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), la subasta comenzó a las 6:00 p.m. del 23 de septiembre y concluyó a la 1:30 p.m. del 24 de septiembre, hora local de Panamá.
Los 40 lotes de geisha superaron los $1,500 por kilogramo, mientras que los varietales registraron precios superiores a los $897 por kilogramo.
En la subasta participaron 83 postores de 21 países. Los 50 lotes fueron adjudicados a 29 compradores de 11 países: China, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos, Panamá, Hong Kong, Arabia Saudita, Malasia y Canadá.
China concentró el 38 % del valor total de las ventas, con la adquisición de 20 lotes. Japón representó el 16 %, correspondiente a seis lotes; Emiratos Árabes Unidos, el 13 %, por nueve lotes, y Corea del Sur, el 10 %, por tres lotes.
El geisha panameño alcanzó los precios más altos
El lote Elida Geisha Torre, de Lamastus Family Estates, obtuvo el precio más alto de la subasta, con $18,004 por kilogramo, para un valor total de $270,060. El café fue adquirido por 京东 JD.com, de China.
El segundo precio más alto correspondió al lote Lérida Waterfall Geisha Natural, de Lérida Estate, propiedad de María Antonela Amoruso, que alcanzó $13,505 por kilogramo. Este café obtuvo el mayor puntaje entre los Geishas Naturales en la reciente Cata Internacional.
También destacaron los lotes Hacienda La Esmeralda Geisha Washed y Geisha Natural, que alcanzaron $10,014 y $10,024 por kilogramo, respectivamente.
En total, cinco lotes de Geisha superaron los $10,000 por kilogramo.
El lote Elida Geisha Vuelta Natural, por su parte, alcanzó $10,008 por kilogramo y fue vendido a The Espresso Lab, de Dubái.
Varietales superan los precios de 2025
Los 10 lotes de varietales registraron precios de entre $897 y $4,216 por kilogramo. El mayor valor de esta categoría correspondió al Laurina de Hacienda La Esmeralda.
De acuerdo con la SCAP, los precios obtenidos por los varietales superaron los promedios registrados por esta categoría en la subasta de 2025.
Daniel Peterson, vicepresidente de la SCAP, atribuyó los resultados a la demanda internacional por los cafés de especialidad panameños y destacó el desempeño de los productores participantes.
“Son precios extraordinarios. El resultado confirma la preferencia mundial del mercado élite por el café de especialidad de Panamá y demuestra la preferencia por nuestros cafés auténticos con sabores diferenciados. Estos resultados demuestran el crecimiento en general de la calidad del café de especialidad de Panamá y, lo más importante, todos los productores recibieron muy buenas ofertas por sus lotes”, dijo.
Rachel Peterson, gerente de mercadeo de Hacienda La Esmeralda, destacó que los 50 cafés recibieron una buena respuesta de los compradores.
“Para mí, el valor de una subasta no está en el precio más alto. El valor de la subasta está en el precio promedio, que en esta subasta ahorita mismo son $4,055.92 el kilo. Eso es muchísimo. Lo que estamos viendo en esta subasta es que se apreciaron los 50 cafés y eso es algo que verdaderamente muestra que no están solamente apostando a un poquito de Panamá, están apostando a todo. Les ha gustado todo lo que hemos ofrecido”, señaló Peterson.
30 años del Best of Panama
Wilford Lamastus, de Lamastus Family Estate, cuyo café obtuvo el precio más alto de la subasta, calificó el resultado como uno de los más destacados en los 30 años del Best of Panama.
“Estamos sumamente satisfechos. La subasta duró más de 19 horas y fue increíble. Todos los productores vendieron muy bien sus lotes, y eso es lo más importante para el café de especialidad de Panamá”, afirmó.
Al cierre de la jornada, Wilford Lamastus Jr. destacó la evolución de la industria panameña del café de especialidad desde la creación del BOP.
“Hace 30 años, un grupo de productores desesperados por la crisis en los precios del café que afectó muy fuerte a Panamá decidió reinventarse y hoy, 30 años después, tenemos resultados tan impresionantes no solo para Panamá, sino para toda la industria. Me enorgullece muchísimo saber que mi padre es parte de ese pequeño grupo que permite que nuestra familia goce del primer lugar del BOP 2026 y, a su vez, es un honor para mí, como hijo de este fundador de SCAP, ser parte de la junta directiva de esta prestigiosa organización”, expresó.
Con esta subasta, la SCAP cerró la edición 2026 del Best of Panama, que este año conmemoró sus 30 años, con la participación de productores y compradores internacionales interesados en los cafés de especialidad panameños.
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