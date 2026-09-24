Panamá y el mundo: las 7 noticias más importantes de este jueves 24 de septiembre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo cargada este jueves 24 de septiembre, con noticias judiciales, políticas, de seguridad, deportivas e internacionales.

-Tribunal de Apelaciones confirma decisión sobre apartamento vinculado a Carrizo: El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó por unanimidad la decisión de una jueza de garantías que declaró ilegal la aprehensión de un apartamento vinculado al exvicepresidente José Gabriel Carrizo, valorado en aproximadamente 1.4 millones de dólares.

-Tres personas aprehendidas por presunta trata de personas: La Procuraduría General de la Nación informó sobre la aprehensión de tres personas, una mujer y dos hombres, por la presunta comisión del delito de trata de personas. De acuerdo con las autoridades, el caso estaría relacionado con el supuesto reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en un conflicto armado en Rusia.

-Comisión de Presupuesto aprueba traslados por $32.1 millones para la Asamblea: La Comisión de Presupuesto aprobó este jueves cuatro traslados de partidas por un total de 32.1 millones de dólares para la Asamblea Nacional. La sesión no fue transmitida por YouTube ni por la Televisora Legislativa. En total, la comisión tenía en agenda solicitudes de traslados por 101.1 millones de dólares, correspondientes a la Asamblea Nacional, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Salud y la Universidad Autónoma de Chiriquí.

-Panamá suma otro oro en los Juegos Suramericanos: El atleta Chamar Chambers conquistó la medalla de oro en la prueba de los 800 metros del atletismo, sumando un nuevo triunfo para la delegación panameña en esta competencia regional.

-Nueva York reconoce el legado panameño con “Little Panama Way”: Franklin Avenue, en Brooklyn, Nueva York, fue designada como “Little Panama Way” en reconocimiento al legado de la comunidad panameña. El presidente José Raúl Mulino participó en la develación de los letreros.

-Venezuela promete elecciones con igualdad de condiciones: La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que en su país habrá elecciones con igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas, como parte de una transición democrática.

-Costa Rica destituye a su canciller: La presidenta Laura Fernández destituyó al canciller Manuel Tovar luego de su participación, sin previo aviso a la mandataria, en una sesión del denominado “Escudo de las Américas”, en la que también estuvieron presentes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.