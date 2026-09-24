PGN aprehende a tres personas por presunta trata para reclutar panameños en Rusia

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre la aprehensión de tres personas, una mujer y dos hombres, por la presunta comisión del delito contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas, relacionada con el reclutamiento de ciudadanos panameños para un conflicto armado en Rusia.

La acción se desarrolló mediante la “Operación Rescate Soberano”, ejecutada por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

De acuerdo con la PGN, las diligencias fueron autorizadas previamente por un juez de Garantías y se llevaron a cabo en un hostal y un restaurante ubicados en el corregimiento de 24 de Diciembre.

Durante los allanamientos, las autoridades localizaron documentos y equipos tecnológicos que estarían relacionados con la investigación.

La investigación se inició en junio de 2026 y busca esclarecer la presunta participación de personas en la captación y reclutamiento de ciudadanos panameños con fines militares en Rusia.

La PGN indicó que los tres aprehendidos serán puestos a disposición de los Tribunales de Garantías, donde los fiscales realizarán las solicitudes correspondientes dentro del proceso.