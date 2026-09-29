Más allá de los ‘All Whites’: Las claves y figuras de Nueva Zelanda que desafían a Panamá

Panamá y Nueva Zelanda sostendrá un duelo amistoso inédito en su historia. No estamos acostumbrados a enfrentarnos a rivales de la región de Oceanía, sin embargo tampoco es para confiarse ante el equipo neozelandés que estuvo presente en la pasada Copa del Mundo 2026. Si bien es cierto que Nueva Zelanda es mayormente conocido por su equipo de rugby, al cual se les apoda los All Blacks, los neozelandeses son una potencia en su zona.

El propio técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen reveló que le impresionó el sistema de juego que tienen los All Whites, como también se le conoce al equipo.

“El partido va a ser complicado, tenemos un mundialista enfrente que hizo, en mi punto de vista, un muy buen Mundial, compitió con los rivales que tenía en su grupo y esperamos un buen partido”, expresó Christiansen.

El cuadro neozelandés es el más fuerte de su región. Están dentro de la Confederación Oceánica de Fútbol (OFC, por sus siglas en inglés) y es el equipo más ganador de la Copa de Naciones de la OFC con seis trofeos en sus vitrinas.

Su técnico, Darren Shaun Bazeley, llegó al combinado oceánico en el 2023 y desde entonces ha intentado darle una mayor competitividad a este grupo. Su mayor hazaña ha sido, hasta este momento, puntuar por primera vez en la historia del país en una Copa del Mundo. Lo hizo tras empatarle a Irán 2-2 en el primer duelo del Mundial 2026. Esto lo logró en su tercera participación en toda la historia, tras jugar en el Mundial de España 1982 y Sudáfrica 2010.

Bazeley utiliza mayormente un sistema de 4-2-3-1, pero en su último cotejo amistoso ante China utilizó un 4-1-4-1. Una variable en el dibujo táctico, pero con la misma consigna de jugar con un solo punta y apostar el juego por las bandas.

De hecho, en esa zona de ataque es donde tiene a su mejor hombre de la plantilla. Estamos hablando de Chris Wood, uno de los delanteros más experimentados actualmente en la Primer League. El jugador de 34 años tiene en su cuenta más de 100 goles en Inglaterra, entre la Championship (segunda división) y la propia Premier League.

Wood ha construido toda su carrera en Inglaterra, pasando por equipos como West Bromwich, Brighton, Birmingham, Bristol, Millwall, Leicester City, Ipswich Town, Leeds United, Burnley, Leeds United, Newcastle y actualmente juega en las filas del Nottingham Forest.

Como casualidades de la vida, Wood coincidió con Christiansen en el Leeds United en el Leeds United, aunque haya sido por poco tiempo. El delantero neozelandés tan solo jugó tres partidos bajo las órdenes del actual técnico de Panamá en la Championship antes de salir hacia el Burnley a inicio de la campaña 2017-2018. Meses más tarde, Christiansen puso rumbo hacia el Union SG de Bélgica.

Pero no solo es Wood. Nueva Zelanda tiene otros elementos en su equipo que juegan es clubes importantes en Europa. Tales casos son los del central Tyler Bindon y el lateral izquierdo Ben Old, quienes militan en el Charlton Athletic y en el Saint-Etienne respectivamente.

Otro de los futbolistas que mueven los hilos en el equipo es Marco Stamenic, del Swansea City de la Championship de Inglaterra.

En la zaga neozelandesa, también destacan Finn Surman de los Portland Timbers y Michael Boxall del Minnesota United, este último compañero de Carlos Harvey en el cuadro de la MLS.

Nueva Zelanda, al igual que Panamá, tras el Mundial 2026 empezó una apuesta por un relevo generacional en su equipo, pero no quiere decir que dejan de ser peligrosos y puedan hacer una buena presentación.