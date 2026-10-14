El SICA presenta cartera de inversión de $216,7 millones para el agro y la resiliencia climática

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) puso a disposición de inversores globales una cartera de oportunidades de inversión por $216,7 millones, orientada a acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios y blindar la resiliencia climática de la región.

La propuesta se expuso en el Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano 2026, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, con la participación de delegados de los gobiernos centroamericanos, organismos financieros como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y autoridades del sector ambiental y de hacienda (COSEFIN).

Cuatro ejes de inversión estratégica

Las propuestas buscan escalar soluciones ya iniciadas en los países centroamericanos para responder a la variabilidad climática, la degradación de suelos, las brechas tecnológicas y las nuevas exigencias de trazabilidad en los mercados internacionales. Entre las experiencias presentadas destacan:

Seguridad hídrica ($56,5 millones): Infraestructura orientada a combatir la sequía mediante 4,000 sistemas de captación de agua de lluvia, 3,400 sistemas doméstico-productivos, 2,500 pozos y 100 sistemas comunitarios.

Gestión de riesgos y suelos (USD 93 millones): Escalamiento de la Zonificación Agrícola del Riesgo Climático (ZARC, por $34 millones) para beneficiar a más de 500,000 productores, y expansión del Mapeo Digital de Suelos ($59 millones) para alcanzar a 2,8 millones de beneficiarios directa e indirectamente.

Innovación e investigación ($11,2 millones): Consolidación de una base regional de datos de semillas para granos básicos y pastos, articulada con los siete institutos nacionales de investigación agrícola a través del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC).

Trazabilidad y digitalización: Un fondo de $14 millones financiará el Hub Regional AgriCER para la trazabilidad de las cadenas de café y ganadería en seis países. A esto se suma el impulso digital para 1.600 MIPYMES rurales en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La iniciativa, promovida bajo el liderazgo de la Secretaría General del SICA (SG-SICA) en coordinación con el CAC, la CCAD, CENPROMYPE y la SIECA, articula capital público, privado y de cooperación internacional para dinamizar los territorios más vulnerables de la región y asegurar la producción de alimentos a largo plazo.