¿Qué implica que Jorge Rodríguez salga de la lista de sancionados de la OFAC?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos oficializó la remoción de Jorge Jesús Rodríguez Gómez de su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés).

Tras la aprobación de esta petición se le cancelan Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, las medidas restrictivas que pesaban en su contra bajo el programa de sanciones vinculado a su país.

La actualización emitida por la agencia estadounidense elimina formalmente del registro sancionatorio al actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto con las variantes de nombre y alias registrados por la entidad federal (entre ellos Jorge J. Rodríguez Gómez y Jorge Rodríguez).

Además, la ficha técnica consignaba como datos de identificación su fecha de nacimiento el 9 de noviembre de 1965, nacionalidad venezolana, cédula de identidad número 6.823.952 y residencia en la parroquia El Valle, municipio Libertador del Distrito Capital de Venezuela.

Con la exclusión de la lista SDN, quedan levantadas las restricciones que ordenaban el bloqueo de bienes o activos bajo jurisdicción de los Estados Unidos, así como la prohibición general que impedía a ciudadanos, corporaciones e instituciones financieras estadounidenses entablar negocios o transacciones comerciales directas o indirectas con el dirigente.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido un pronunciamiento público detallando las condiciones o acuerdos que motivaron la actualización del registro.

Pero también hay que recordar que es un procedimiento administrativo que suele responder a revisiones jurídicas periódicas o avances en canales de diálogo y negociación diplomática entre Estados Unidos y otras administraciones presidenciales.

El mes de abril, Estados Unidos también retiró a Delcy Rodríguez de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Con esa eliminación se abrieron nuevas posibilidades para las transacciones bajo jurisdicción estadounidense. Sin embargo, también surgieron críticas de los sectores opositores a la administración de Delcy Rodríguez, quien es considerada una de las piezas claves del chavismo, al igual que su hermano Jorge Rodríguez.