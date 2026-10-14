Trump levanta las sanciones contra Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente del Parlamento venezolano

Estados Unidos retiró la mañana de este miércoles 14 de octubre las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, según informó el diario español ABC.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, levantó las sanciones que pesaban sobre Jorge Rodríguez, una de las principales figuras políticas del chavismo y actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de acuerdo con la información publicada por el diario español ABC.

La decisión representa un nuevo movimiento en las relaciones entre Washington y Caracas, en medio de los contactos entre la administración Trump y el Gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez.

Jorge Rodríguez ha ocupado cargos de relevancia dentro del aparato político venezolano y dirige el Parlamento del país sudamericano.

Las sanciones estadounidenses contra dirigentes venezolanos han formado parte de la política de presión de Washington sobre el chavismo. Sin embargo, desde la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, ambos gobiernos han avanzado en contactos y acuerdos que han modificado la relación bilateral.

En abril pasado, Estados Unidos también retiró a Delcy Rodríguez de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro, en una medida que abrió nuevas posibilidades para las transacciones bajo jurisdicción estadounidense.