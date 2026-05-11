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Delcy Rodríguez rechaza plan de Trump para anexar Venezuela como estado 51 de Estados Unidos

Delcy Rodríguez rechazó desde La Haya cualquier posibilidad de que Venezuela pase a formar parte de Estados Unidos.
Delcy Rodríguez rechazó desde La Haya cualquier posibilidad de que Venezuela pase a formar parte de Estados Unidos. AFP
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Darine Waked
  • 11/05/2026 14:25
La líder del régimen defendió la soberanía nacional desde La Haya y aseguró que Caracas mantiene contactos diplomáticos con Washington

La líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió este lunes a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre una posible anexión del país sudamericano y aseguró que Venezuela “jamás” contemplará convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

Las declaraciones fueron ofrecidas desde La Haya, tras una audiencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relacionada con la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Rodríguez reaccionó luego de que el presidente estadounidense volviera a insinuar públicamente la posibilidad de incorporar a Venezuela como parte del territorio norteamericano.

“No seremos una colonia”

Consultada por medios venezolanos sobre los comentarios de Trump, Rodríguez defendió la independencia del país y aseguró que los venezolanos mantendrán la defensa de su soberanía.

“Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, expresó la mandataria interina.

Rodríguez también afirmó que la historia venezolana está marcada por hombres y mujeres que lucharon para convertir al país en “una nación libre” y no en una colonia extranjera.

Trump insiste en anexar Venezuela

La polémica surgió nuevamente este lunes luego de que el periodista de Fox News, John Roberts, publicara en X que sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump, quien le aseguró que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos.

No es la primera vez que Trump hace comentarios similares. En marzo ya había ironizado sobre esa posibilidad tras una victoria de Venezuela frente a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Las declaraciones ocurren meses después de la captura de Nicolás Maduro durante un operativo militar estadounidense realizado el pasado 3 de enero, hecho que provocó una crisis política en Venezuela y permitió que Delcy Rodríguez asumiera temporalmente el poder.

Caracas mantiene diálogo con Washington

Pese al cruce de declaraciones, Rodríguez confirmó que su administración mantiene una agenda diplomática y de cooperación con el Gobierno de Trump, luego del restablecimiento de relaciones entre ambos países en marzo de este año.

En los últimos meses, Washington y Caracas han retomado contactos políticos y energéticos, especialmente tras acuerdos relacionados con el petróleo venezolano y el alivio parcial de sanciones.

Las palabras de Trump han generado fuertes reacciones internacionales y vuelven a elevar la tensión sobre el futuro político y territorial de Venezuela.

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