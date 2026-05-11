Delcy Rodríguez rechaza plan de Trump para anexar Venezuela como estado 51 de Estados Unidos

<b>La líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez</b>, respondió este lunes a las recientes declaraciones de <b>Donald Trump</b> sobre una posible anexión del país sudamericano y aseguró que <b>Venezuela 'jamás' contemplará convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos</b>.Las declaraciones fueron ofrecidas desde <b>La Haya</b>, tras una audiencia en la <b>Corte Internacional de Justicia (CIJ)</b> relacionada con la disputa territorial entre <b>Venezuela </b>y <b>Guyana </b>por el <b>Esequibo</b>. <b>Rodríguez </b>reaccionó luego de que el presidente estadounidense volviera a insinuar públicamente <b>la posibilidad de incorporar a Venezuela como parte del territorio norteamericano</b>.