Delcy Rodríguez rechaza plan de Trump para anexar Venezuela como estado 51 de Estados Unidos

La líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió este lunes a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre una posible anexión del país sudamericano y aseguró que Venezuela “jamás” contemplará convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Las declaraciones fueron ofrecidas desde La Haya, tras una audiencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relacionada con la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Rodríguez reaccionó luego de que el presidente estadounidense volviera a insinuar públicamente la posibilidad de incorporar a Venezuela como parte del territorio norteamericano.

“No seremos una colonia”

Consultada por medios venezolanos sobre los comentarios de Trump, Rodríguez defendió la independencia del país y aseguró que los venezolanos mantendrán la defensa de su soberanía. “Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, expresó la mandataria interina. Rodríguez también afirmó que la historia venezolana está marcada por hombres y mujeres que lucharon para convertir al país en “una nación libre” y no en una colonia extranjera.

Trump insiste en anexar Venezuela