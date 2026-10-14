BAC Panamá celebra la primera graduación de la Beca BAC Comarcas Unidas

BAC Panamá celebra la graduación de 114 emprendedores egresados de la Beca BAC Comarcas Unidas, un programa de educación y salud financiera que fortalece las capacidades de emprendedores de pueblos originarios para gestionar sus recursos, tomar mejores decisiones y hacer crecer sus negocios.

Siendo una iniciativa que busca responder a una brecha concreta, la que existe en las zonas rurales y en los territorios comarcales, en lo que se refiere a las oportunidades limitadas en el acceso a la educación financiera así como al sistema financiero formal, BAC buscó acercar esta formación a personas que ya producen, comercializan y sostienen actividades económicas dentro de sus comunidades.

Los participantes de este programa fortalecieron aquellos conocimientos aplicables a la gestión cotidiana de sus emprendimientos. La primera promoción de la Beca BAC Comarcas Unidas congregó a emprendedores de sectores tales como de moda y textiles, artesanías, alimentos y gastronomía, comercio, belleza, agro, servicios profesionales y turismo.

Ramón Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC Panamá, señaló que la inclusión financiera se vuelve efectiva cuando las personas cuentan con conocimientos y herramientas para tomar mejores decisiones, fortalecer sus negocios y generar prosperidad en sus familias y comunidades. “Nuestro papel es acompañar ese proceso y contribuir a que las capacidades que ya existen en los territorios encuentren nuevas oportunidades”, agregó.

Es por eso que el impacto del programa va más allá de la graduación. El conocimiento adquirido puede trasladarse a las decisiones del negocio y del hogar, y multiplicarse dentro de las familias y las comunidades. Durante el acto, las experiencias de las personas participantes permitieron conocer de primera mano cómo la formación comenzó a transformar su relación con las finanzas y sus emprendimientos.

Entre los conocimientos adquiridos estuvo la elaboración de un pitch de ventas para que puedan llevar su negocio a más y más personas. Los alumnos también aprendieron a ahorrar, distribuir sus recursos, pagarse sus propios salarios y diferenciar los ingresos del negocio de los ingresos familiares para evitar mezclar las finanzas familiares con las del negocio y contribuir a la sostenibilidad de sus emprendimientos.

La directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de BAC Panamá Marta González, por su parte, apuntó a un dato importante sobre el alumnado. El 71% eran mujeres mientras que un 29% eran hombres.

“Realmente consideramos que la mujer —y no lo decimos nosotros, son cifras del Banco Mundial— tiene un efecto multiplicador en la economía. Un peso que le entra a la mujer, perdónenme todos los señores, a veces es mejor administrado por las mujeres que por los hombres. Ellas ahorran, cuidan a la familia; la vocación del ser femenino es una vocación de cuidado. Ellas ahorran, como les digo; buscan, cuidan, protegen, piensan en el futuro. Nos interesó mucho crear esta beca, pero lo bonito y lo que nos sorprendió es que, aun cuando la lanzamos para mujeres, vimos que había muchos caballeros que se habían inscrito”, elaboró.

La Beca BAC Comarcas Unidas forma parte de la dimensión social de la estrategia de Triple Valor de BAC y refleja una forma concreta de ejercer ciudadanía corporativa responsable: identificar brechas, construir alianzas y acercar herramientas que fortalezcan tanto las capacidades de los beneficiados y sus economías locales.

“Si bien el propósito de BAC es generar prosperidad en las comunidades a las que sirve, lo que hacemos es brindarles herramientas para que tomen mejores decisiones, para que puedan romper ciclos tradicionales de pobreza y exclusión y puedan llevar estos conocimientos a la generación de negocios, más oportunidades y más ingresos. Estos se van multiplicando en sus comunidades, de forma tal que tanto sus hijos como sus hermanas o sus parientes puedan también hacer parte de estos mismos negocios, generar más riqueza, acumular ahorros y, asimismo, construir prosperidad”, destacó.

González vislumbró que la multiplicación de los contenidos enseñados a los estudiantes que se genera a través de iniciativas como esta permite saber que se está transitando por el buen camino.

“Estamos haciendo las cosas bien y que este curso que hemos ideado. Queremos que esta no sea la primera promoción ni la última, sino que vengan de aquí muchas más, siga generando más y más conocimientos. Queremos que ese conocimiento se multiplique, que generemos más prosperidad y negocios que, a su vez, puedan crecer y ser más perdurables en el tiempo”, aseguró.