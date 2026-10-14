Chiriquí: lluvias amenazan el suministro de hortalizas al mercado

Las intensas precipitaciones que afectan a la provincia de Chiriquí comienzan a impactar la producción agrícola en Tierras Altas. Aunque las vías principales se mantienen transitables, los daños causados por las lluvias en los caminos de penetración amenazan el abastecimiento de hortalizas clave como la lechuga, el apio y la zanahoria.

Lorenzo Jiménez, representante de la Asociación de Comunidades Productoras de Tierras Altas (ACPTA), explicó a La Estrella de Panamá que las afectaciones en la infraestructura vial dificultan el traslado de los rubros desde las fincas hacia los centros de distribución.

“Los caminos han sido afectados, pero no han sido colapsados. En el área de Alto Pineda se han registrado algunos hundimientos. Tengo entendido que las autoridades ya se personaron para evaluar qué acciones tomar al respecto”, señaló.

Al mismo tiempo Jiménez detalló que las precipitaciones de este mes han sido particularmente intensas. “Se vaticinaba que el fenómeno de El Niño se repondría con fuerza a mediados de noviembre, pero en este mes de octubre el agua está cayendo con mucha intensidad”, pronosticó el productor chiricano.

La afectación de los cultivos varía según el tipo de producto y su resistencia al exceso de agua. La lechuga figura como el rubro en situación más crítica, pues “se ha escaseado a otro nivel”, puntualizó Jiménez.

Por su parte, el apio y la zanahoria aún mantienen disponibilidad, aunque corren un riesgo inminente de desabastecimiento si se mantienen los temporales.

“El apio no se ha escaseado todavía, pero podría escasearse, al igual que la zanahoria”, advirtió Jiménez. En cuanto a la cebolla, el dirigente indicó que “aún no ha perdido su ciclo vegetativo y se nota bastante bien; sin embargo, de seguir estas lluvias, también podría verse afectada”, dijo.

En el extremo opuesto se encuentra la papa, cuya abundante cosecha garantiza la oferta nacional para lo que resta del año. “La papa no se ha visto afectada por la gran cantidad que hay en producción ahorita mismo; hay una cantidad exorbitante. Que después mejore la comercialización en el mercado es otra cosa, pero por el momento hay suficiente que considero alcanzará hasta fin de año”, concluyó el representante de la ACPTA.